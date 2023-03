Míchel: "Ha sido un día especial, el Rayo me lo ha dado todo"

El técnico madrileño dio mucho valor al empate conseguido en Vallecas También protestó un posible penalti por mano, pidiendo claridad en el criterio arbitral

'Míchel', entrenador del Girona, valoró positivamente el punto sumado en Vallecas frente al Rayo, el club en el que se crió y que le dio "todo", y se mostró contrariado con las decisiones arbitrales sobre las posibles manos dentro del área rival al asegurar que no sabe "cómo va el tema de por qué unas son y otras no".

Rayo y Girona empataron en Vallecas, en un duelo en el que el equipo madrileño se adelantó dos veces y no supo mantener la diferencia. "El partido, como preveíamos, ha tenido muchas situaciones. El ADN del Rayo en su campo es ser vertical y hacer una presión alta y nosotros sabíamos que debíamos sufrir y ser capaces de dominar. A raíz del 1-0 nos ha costado y a partir del 2-1 el partido fue del Rayo. Nos hicieron mucho daño, nos costó defender, pero nos dio esperanza el penalti fallado. La segunda parte con los ajustes fue claramente nuestra", dijo Míchel, en conferencia de prensa.

"El partido es de empate. Hubo alternativas y la sensación es que hubo ocasiones para los dos. Ha sido un partido con dos equipos que buscaron victoria. Somos un equipo que se desajusta pero hemos sido merecedores del empate. Cuando ajustamos bien somos capaces de dominar a cualquiera", manifestó.

El técnico madrileño se mostró contrariado por una acción al término del partido en la que pidió penalti por una posible mano de un jugador del Rayo en su área. "No sabemos el tema de las manos como va. A nosotros nos lo pitan en Getafe pero hoy la situación es idéntica. Son situaciones que puede haber justicia si se pitan y se están pitando todas pero a nosotros por qué no se nos pita un penalti", señaló.

"Tengo que pedir que nos expliquen el tema de las manos. No digo que seamos claramente perjudicados porque respeto a todo el mundo pero no sabemos qué se pita en estas situaciones. Es lo que no entendemos. El árbitro debería ir a verlo. Si no es penalti, ¿por qué ha tardado tanto en decidir?. La intencionalidad no la puedes explicar. No hay ningún jugador que lo haga adrede. En Cádiz nos hacen una mano aquí y no la pitan. No sabemos el por qué de unas manos sí y otras no", declaró.

Míchel, tercer jugador con más partidos en la historia del Rayo como jugador, regresó a Vallecas, el estadio que considera su "casa". "El Rayo me lo ha dado todo. Somos de un barrio humilde, trabajador y luchamos por nuestros sueños. El cariño de la gente hacía mi es recíproco. Nunca vengo con la sensación de ser enemigo. Ahora Girona la considero mi casa por el trato de la ciudad y el club es maravilloso. Es espectacular lo que me está dando pero volver a Vallecas siempre es especial", insistió.

"Hoy ha sido un día especial. Nunca he jugado con otra camiseta pero como entrenador vengo porque es ley de vida. He venido con ilusión y evidentemente le doy las gracias a la afición. Prefiero perder cualquier partido antes que enfrentarme al Rayo", concluyó.