El Comité de Competición deja sin sanción a Greenwood

Mason Greenwood podrá estar disponible para el próximo compromiso del Getafe después de que el Comité de Competición haya aceptado las alegaciones del club azulón y deje sin sanción la cartulina roja que el jugador vio durante el encuentro ante el Rayo Vallecano. Figueroa Vázquez expulsó al futbolista inglés al considerar que le había 'obsequiado' con un "fuck you" tras no pitarle una falta que el jugador consideraba clara.

Así lo puso en el acta el colegiado: "Por dirigirse a mí en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos "Fuck you". Una vez expulsado se lleva el dedo a la sien haciendo el gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada". Sin embargo, las imágenes que ha interpuesto el Getafe como alegación han servido para quitarle la sanción.

“El repetido visionado de las imágenes, en efecto, ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Dichas imágenes demuestran que efectivamente el jugador dijo ‘One, two, three, four, fuck’, tal y como afirma el club en su escrito y refiere la traductora jurada en su informe. Más allá de que este Comité considere que es un modo inapropiado en el que dirigirse al colegiado del encuentro, lo verdaderamente relevante aquí es que no ocurrió lo que el mismo hizo constar en el acta”, ha expresado el Comité de Disciplina.

De esta forma, a Mason Greenwood se le retira la sanción y, por lo tanto, no deberá estar fuera de los terrenos de juego durante los próximos partidos. De haber prosperado la sanción, el inglés se hubiera perdido más de un partido con la camiseta del Getafe.