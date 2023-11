Tamara Falcó sube esta foto por su cumpleaños y todos se fijan en este detalle

Una imagen muy divertida que nos presenta a la Tamara Falcó más joven

Tamara Falcó tiene tantos detractores como seguidores. Sus 2 millones de followers en Instagram son una buena muestra de esta fama. Y ahora que ha cumplido 42 años, la hija de Isabel Preysler ha querido compartir la felicidad de alcanzar esta edad a través de redes sociales con una fotografía inédita que nunca habíamos visto: una Tamara Falcó que no tendría más de 20 años, con los dientes de leche recién caídos.

La fotografía más tierna de Tamara Falcó con motivo de su 42 cumpleaños

"Happy birthday to me", escribe Tamara Falcó en el pie de fotografía. Un "felicidades para mi" que recuerda a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram que hoy, 20 de noviembre, es su 42 cumpleaños. La fotografía no tiene desperdicio: Tamara está irreconocible mientras lleva el uniforme del colegio y posa frente a la cámara sin sus dos paletas.

Desde que ha compartido la imagen en redes sociales, Tamara Falcó suma más de 15.000 me gusta, y subiendo. Además, decenas de personas han aprovechado para felicitarle en este día tan especial para ella y para toda su familia.

"Muchísimas felicidades a disfrutar de esta nueva vuelta al sol y a seguir cumpliendo sueños", escribe un seguir; también comentarios de rostros conocidos de la prensa rosa y de la creación de contenidos, todos ellos felicitándole.