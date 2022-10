Así ha sido el dardo del Consejo Superior de Deportes a Iker Casillas después de su desafortunado tuit

El Consejo Superior de Deportes asegura que todavía queda "mucho por hacer" La polémica sobre el tuit de Iker Casillas continúa escalando

Iker Casillas ha vuelto a generar polémica después de un tuit en el que aseguraba ser homosexual. Posteriormente ha declarado que había sido "hackeado" y que no había escrito él ese mensaje. No obstante, muchas personas no han terminado de creerse su versión, sino que consideran que se ha equivocado y luego le ha dado miedo la repercusión que ha tenido.

De esta manera, ha recibido un sinfín de mensajes, tanto por parte de celebridades como de autoridades en las que se reprobaba su mensaje. De esta manera, no ha tardado en hacer una declaración - sin mencionarle directamente - del Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte ha sido claro con un mensaje certero hacia la figura de Iker Casillas "Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos" explicaba el órgano gubernamental. Además, le acompañaba una fotografía del CSD decorado con sendas banderas LGTBIQ+.

El mensaje terminaba claramente con un dardo hacia Iker Casillas con un "#FelizDomingo", de esta manera querían evidenciar, sin nombrar al exjugador, que el mensaje contra la homofobia iba dirigida a su figura. No obstante, no deja de ser un comentario velado y no directo.