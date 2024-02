Las primeras palabras de Joaquín Sánchez tras la muerte de su padre Aurelio

Está siendo un comienzo de año muy difícil para Joaquín Sánchez. El mítico futbolista andaluz ha sufrido la muerte de su padre Aurelio, quien perdió la vida el pasado 7 de febrero a la edad de 78 años tras estar varios días ingresado en un hospital por su estado de salud.

Desde que se produjera su muerte, Joaquín ha preferido guardar silencio, pero este fin de semana el futbolista ha vuelto a las redes sociales, no sin aprovechar la oportunidad para recordar a su progenitor en un emotivo mensaje que no ha pasado desapercibido.

"Opaíto, qué grande eres y cuánto amor nos diste. Cuanto te queremos toda tu familia sabiendo que ya te fuiste. Opaíto, qué importante fuiste para todos nosotros. Hoy ya sin ti, estás más presente que nunca", empieza escribiendo Joaquín Sánchez en su perfil en Instagram.

Sin embargo, el mensaje no termina aquí: "opaíto, perdóname si alguna vez te fallé. Era muy difícil estar a tu altura. Eres el más grande (...). Opaíto, todos te lloramos sabiendo que no habrá otro igual. Quiero que sepas que todos los días te vamos a extrañar. Opaíto, quiero decirte que toda España me ha mostrado su cariño. De norte a sur. Tu Real Betis, el de tu alma. Hasta el Sevilla FC".

Los más de 4,3 millones de seguidores con los que cuenta Joaquín Sánchez se suman a esta pérdida y le escriben mensajes de cariño. El andaluz tiene el apoyo de sus fans, de sus seres queridos y de sus compañeros de profesión en estos momentos tan duros por los que está atravesando.