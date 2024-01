Una chirigota carga duramente contra Joaquín: "No sé si lo debo decir, pero yo lo mataba"

Los meses de enero y febrero de 2024, Cádiz se sumerge en el famoso Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC), para poner rumbo a las fiestas de esta celebración.

Ahora, el grupo 'Cuarteto Punk y Circo, la lucha continúa' ha generado mucha polémica tras dedicar unas graves palabras a Joaquín Sánchez. El cuarteto se ha dedicado a criticar su sentido del humor y su postura política: "No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha".

Incluso, el grupo se ha metido con alguno de sus amigos: "Para colmo el nota es del Betis, amigo de Curro Romero, de Bertín Osborne y de Pablo Motos el de El Hormiguero".

No solamente eso, y es que el 'Cuarteto Punk y Circo, la lucha continúa' no ha dudado en criticar la actitud de Susana Saborido, su mujer: "Qué asco de sociedad. No comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente, con los chistes de la Edad Media no tiene dos dedos de frente. Y a pesar de todo lo que he dicho, la mujer me cae más malamente".

Tras esto, la mujer de Joaquín ha lanzado un mensaje a través de redes sociales: "Excelente discurso en forma doliente para el oído(...) ustedes sois ese asco de sociedad. Viva el Betis. Borrar este tipo de cuarteto que lo único que han hecho es insultar a mala leche. No me ha parecido ni oportuno, ni bonito ni adecuado. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo, pero un poquito de delicadeza".

Tanta ha sido la polémica que ha generado, que uno de los miembros del cuarteto, Ángel Gago, ha explicado que seguirán en ese tono: "No preocuparse, chavalería. En el siguiente pase me meto con Navas, pa' cabrea a to' Sevilla, hasta mañana".