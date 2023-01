Pamela Anderson desvela uno de los mayores ataques de celos que tuvo su expareja, Tommy Lee

Pamela Anderson también ha desvelado recientemente que Tim Allen le enseñó el pene Su vida ha estado marcada por la sexualización y la cosificación

A sus 55 años, Pamela Anderson ha decidido desnudarse emocionalmente y explicarle al mundo lo complicada que ha sido su vida como una de las modelos y actrices más deseadas de los años 90 y principios de los 2000. Así, entre otras cosas ha salido a la luz el momento en el que Anderson tuvo que lidiar con los celos de su otrora pareja, Tommy Lee, por tener que besar a uno de sus compañeros de rodaje en una escena de los "Vigilantes de la Playa".

"Tommy era muy celoso. Pensaba que eso era lo que significaba el amor. Tenía que besar a David Chokachi pero no se lo conté a Tommy. El perdió la cabeza. Destruyó mi trailer de maquillaje en el set de rodaje. Le pedí perdón por no habérselo contado y le conté que no volvería a pasar" explicaba Anderson en su biografía.

Lo cierto es que resulta bastante duro escuchar estas declaraciones ya que Tommy Lee llegó a estrellar su vehículo contra el lugar dónde estaba Anderson por el terrible ataque de celos que estaba sintiendo por una obra que era ficción y en la que ella interpretaba un papel.

Su relación con el integrante de Motley Crue fue realmente tormentosa y Pamela Anderson tuvo que vivir toda su vida con problemas que arrastró de esta relación.