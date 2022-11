Kanye West, acusado de enseñar fotografías explícitas de Kim Kardashian a sus empleados

El escándalo persigue al rapero de 'Donda' Quiere presentarse a las elecciones por el partido republicano

Kanye West ha sido acusado de enseñar fotos explícitas de su exmujer, Kim Kardashian a los trabajadores de 'Yeezy', su empresa. De acuerdo con RadarOnline, el rapero ha sido descubierto por varios de sus empleados. Por lo visto, reproducía vídeos pornográficos en las reuniones y entrevistas, los vídeos eran totalmente íntimos y explícitos y servían para intimidar a los trabajadores.

'Ye' también les enseñaba vídeos porno suyos con otras mujeres. Mientras que uno de los trabajadores aseguraba que en medio de una reunión en 2018, Kanye le enseñó una foto desnuda de Kim Kardashian y le aseguró que "Mi mujer me acaba de enviar esto". La fuente no quiso aclarar más datos, pero aseguró que era "Muy reveladora y personal, no supe reaccionar".

Otra fuente asegura que el artista le enseñó ese mismo año un vídeo explícito de Kim Kardashian. Mientras que una tercera persona aseguraba que "No le preocupa en absoluto enseñar imágenes explícitas o hablar de situaciones que se deberían mantener en privado".

En un informe titulado "La verdad sobre Yeezy: una llamada a la acción para Adidas" algunos extrabajadores aseguran que el fundador de la marca "Yeezy" mostraba unos "patrones enfermizos comportamiento depredatorio hacia las mujeres".

Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West en el año 2021, pero el artista ha intentado esquivarlo de forma indefinida.