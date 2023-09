Jorge Javier Vázquez revela cómo se siente al ver 'TardeAR' en la franja horaria de Sálvame

"Estoy como Shakira" asegura Jorge Javier Vázquez

No tiene que ser nada fácil ver cada tarde TardeAR para Jorge Javier Vázquez en la misma franja que él mismo presentaba cada día hasta el pasado mes de mayo. Tras el final de Sálvame, el presentador estuvo de baja médica hasta la llegada de su nuevo programa, Cuentos Chinos, el cual no termina de funcionar en audiencia y está en riesgo de cancelación. Ahora, en su blog de Lecturas, el catalán expone cómo se siente al comprobar que Ana Rosa Quintana ocupa ahora el lugar de Sálvame.

"Con la caja de kikos abierta y saboreando con fruición uno tras otro me pongo ‘TardeAR’", así empieza a explicar Jorge Javier Vázquez cómo fue su experiencia de ver TardeAR por primera vez. El programa habla de Shakira, pero lo que más le llama la atención al presentador es que tenga que "aparecer Ana Rosa para poner un poco de cordura en todo este asunto" al decir "a ver, a los tíos se les detecta la infidelidad porque la otra se ha dejado un pendiente en el coche o por un pelo en la chaqueta".

El texto compara la situación de Shakira con la que atraviesa él: "la vuelta al cole está resultando cuanto menos, complicada. Me parece muy valiente Shakira hablando de esa parte de la vida que pretendemos ocultar porque no cotiza en redes sociales. Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele por las rendijas de mi casa".

Así se puede resumir una reflexión personal bastante contenida, de un proceso traumático para Jorge Javier Vázquez: ver el programa que le acabó sustituyendo a él y a su tropel.