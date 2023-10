Jada Pinkett confiesa que está separada de Will Smith desde 2016

La pareja se casó en 1997 Tienen dos hijos: Jaden, de 25 años, y Willow, de 22

Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997, por lo que llevan 26 años juntos. Parecía que todo iba bien en su relación, pero eso es lo que creíamos hasta ahora, ya que la actriz ha desvelado a la 'NBC News' que desde 2016 están llevando "vidas completamente separadas".

La pareja tiene dos hijos: Jaden, de 25 años, y Willow, de 22. La unión de los actores fue una de las más sonadas, pero ahora Jada ha sorprendido a todos con una exclusiva previa al lanzamiento de 'Worthy', su próximo libro de memorias que saldrá a la venta el próximo 17 de octubre.

La pareja se ha presentado durante estos años a todos los actos públicos juntos. Incluso, en los Premios Óscar 2022, Will Smith le propinó un bofetón a Chris Rock para defender a su mujer de un comentario de mal gusto acerca de su apariencia física.

La actriz ha explicado que no habían hecho pública la ruptura antes porque no sabían cómo enfrentarse a la situación: "Todavía estamos tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser socios, ¿verdad? Y con respecto a cómo presentar eso a la gente, ¿sabes? Y eso no lo habíamos descubierto".

Jada ha argumentado que la pareja se fracturó por "muchas cosas", y que, aun así, luchaban por estar juntos: "Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo (...) Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo descubro cómo hacerme feliz a mí misma".

A pesar de la separación, la pareja sigue casada legalmente, ya que sienten un "profundo amor" el uno por el otro: "Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado".