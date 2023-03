¿Irá Will Smith a la gala de los Oscars 2023? Esto es lo que tiene prohibido el actor

La Academia de Hollywood ha vetado al actor hasta 2023 Will Smith no podrá entregar el premio a la 'Mejor actriz protagonista'

Tras los Premios Óscar 2022, Will Smith vuelve a aparecer en pantalla poco a poco. Aun así, el bofetón que le propinó a Chris Rock para defender a su mujer de un comentario de mal gusto acerca de su apariencia física, todavía le está pasando factura.

Desde hace varios años, el último ganador de 'Mejor actor protagonista' es el encargado de entregar el premio a la 'Mejor actriz protagonista'. La polémica viene en que unos minutos después de la bofetada, el actor estadounidense levantó el galardón, gracias a 'El método Williams'. Con lo cual, tendría un gran papel en la próxima ceremonia.

Will Smith no renunció al premio pero sí dejó claro que se desvinculaba de todo lo relacionado con los Premios Óscar. La Academia de Hollywood no pidió que le devolviera el galardón, pero vetó al actor en todas las actividades que organiza hasta 2032.

Ahora la pregunta es ¿quién otorgará el galardón? En los Óscar 2021, Frances McDormand, la encargada de entregar el trofeo al 'Mejor actor protagonista', no pudo acudir a los premios y fue John Travolta el que se lo dio a Will Smith. Por lo tanto, podría ser que la actriz lo otorgue este año.

No sería la primera vez que reuniesen a cinco ganadores de años anteriores para hacer la entrega, o incluso han sonado nombres como Gene Hackman o Jack Nicholson.