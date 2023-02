Todos los detalles de la chica que afirma ser Madeleine McCann: así es Julia Wendell

Se trata de una mujer polaca de 21 años que dice ser Madeleine McCann Pide una prueba de ADN para confirmar que es la niña desaparecida en Portugal

El caso de Madeleine McCann añade una nueva página tras la aparición de Julia Wendell, una mujer polaca de 21 años que afirmó ser la joven desaparecida en Portugal hace 16 años a través de sus redes sociales. La Policía, a pesar de la petición de prueba de ADN que ha realizado la protagonista de esta historia, duda mucho de la veracidad de su relato, pero esto es todo lo que sabemos acerca de Julia Wendell.

¿Quién es Julia Wendell?

Esta semana, el perfil de TikTok @iammadeleinemcan se ha llenado de curiosos. Una chica llamada Julia Wendell asegura ser Madeleine MaCann e incluso compartió más de 100 fotografías comparando su aspecto con el de la pequeña desaparecida en el sur de Portugal hace más de 15 años. Para ella, son pruebas más que suficientes para demostrar que es la joven. Sin embargo, fuentes policiales dudan de su teoría.

A falta de saber si se le aceptará la petición de prueba de ADN, Julia es una joven adoptada que asegura haber luchado sin éxito para conseguir un certificado de nacimiento: "no oí de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia (...). Los recuerdos de mi infancia son muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", relata en un vídeo de TikTok la joven protagonista.

Julia Wendell afirma haber sufrido abusos sexuales cuando era pequeña a manos de un alemán llamado Christian Brueckner, quien es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCainn. Eso sí, Julia no ha aportado pruebas que confirmen esta acusación.