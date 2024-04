Carlos Ríos, investigado por el Gobierno por presunta "publicidad desleal"

Carlos Ríos siempre será conocido por la mayoría como un influencer especializado en alimentación y principal impulsor del 'movimiento realfooding'. ¿Quién no ha visto en las estanterías de los principales supermercados sus productos, en muchos casos polémicos, tales como la crema de avellanas 'realfooding' o el ketchup 'realfooding'? Su éxito es notable, pero ahora el propio creador de contenido denuncia que está siendo perseguido por el Gobierno por presunta "publicidad desleal".

A través de sus redes sociales, Carlos Ríos ha compartido un mensaje de lo más preocupante para sus seguidores: "me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agenda 2030 diciéndome que no puedo hacer ‘publicidad desleal’. Vamos, que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados", señalando que el Gobierno le persigue por haber criticado la comida que se hace entrega a los pacientes de hospitales.

Su pregunta ahora es "si invertirán parte del presupuesto en mejorar los menús hospitalarios", o en cambio, estos planes nutricionales se quedarán prácticamente sin cambios.

eldiario.es añade sobre el asunto que esta notificación no la ha recibido únicamente Carlos Ríos y que el objetivo del Ministerio del Consumo es lograr que todos aquellos creadores de contenido que promocionan productos, lo hagan notificando a sus followers que son publicaciones con finalidad comercial.