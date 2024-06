Ortega: "Queremos lograr ese sueño de ganar otra vez la Champions"

Cumpliendo los pronósticos, el Barça se ha proclamado este domingo campeón de la Copa del Rey en un Olivo Arena de Jaén en el que este jueves saltarán chispas en el segundo partido de semifinales de la liga de fútbol sala entre el Jaén Paraíso Interior y ElPozo Murcia.

Pensando en la Final Four de la Champions, el cuadro azulgrana ha alternado momentos muy ilusionantes como la segunda parte de la final contra el Bathco Torrelavega o el partido completo de cuartos contra el Frigoríficos Morrazo con otros de dudas como la primera parte del domingo o el duelo de 'semis' frente a un Bidasoa que se le suele atascar.

Carlos Ortega estaba bastante satisfecho y quiso "poner en valor la excelente Copa del Rey que ha hecho el Torrelavega, un broche de oro al gran trabajo que ha hecho allí estos años Alex (Mozas). En la primera parte nos han jugado con dos pivotes, que es algo que no teníamos ni hablado. Nos han sorprendido y nuestra defensa no ha estado al nivel".

"En la segunda parte hemos la intensidad varios puntos y Emil (Nielsen) ha estado extraordinario en la portería. Estamos contentos y ahora tenemos por delante el título que más ilusión nos hace a todos. Queremos conseguir ese sueño de ganar otra Champions en Colonia y que nadie dude que vamos a darlo todo", prosiguió el malagueño.

"Hemos tenido que adaptarnos a la pérdida de Frade por su paternidad y él es un jugador clave ahora en el centro defensivo. Carlsbogard también lo puede hacer bien ahí, incluso N'Guessan. Tenemos gente preparada para estas circunstancias y me voy orgulloso del equipo que tenemos", añadió Ortega pensando ya en clave Final Four.

Junto al 'MVP' y ejemplar capitán Dika Mem, Aitor Ariño también completó una gran final y fue elegido 'Jugador Más Seguro' (marcaron ocho goles cada uno). "La verdad es que me he encontrado muy bien, con mucha confianza. Tenemos la máxima ilusión por ganar la Champions y todos estamos preparados para dar el máximo. Que la afición confíe en nosotros", explicó el extremo izquierdo.

Aitor Ariño completó una extraordinaria final / RFEBM / J. L. RECIO

Seis años después de su fichaje, Álex Mozas destacó la importancia de dejar al Bathco Torrelavega en Europa. "La verdad es que me sentía un poco impostor por ir al Bidasoa a jugar en Europa cuando no había sido mérito mío, pero ahora dejo a Jacobo (Cuétara, se intercambian los banquillos) en Europa aquí en Torrelavega y eso me pone muy contento", comentó.

"Ha sido una temporada muy difícil. En la primera vuelta acabamos sextos, muy cerca del cuarto. Sin embargo, en la segunda las cosas no han salido por varias circunstancias, una de ellas el anuncio de que yo no seguiría. Llegábamos en una racha muy mala, pero los jugadores me han regalado este broche de oro. Les doy las gracias y al Barça le deseo toda la suerte del mundo en la Final Four. Es un honor verlos luchar ahí casi cada año representando al balonmano español", añadió.