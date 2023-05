Violeta Mangriñán recibe insultos de aficionados del Valencia tras defender a Vinicius

La influencer y amiga del jugador lamenta los insultos que recibe tras defenderle "Me asusta mucho lo que estoy leyendo”

La situación que vivió Vinicius Jr en Mestalla a causa de los insultos racistas que recibió por parte de la grada están dando mucho de que hablar y no solo en el mundo del futbol. Personajes de todos los ámbitos se están volcando en defender al brasileño en sus redes sociales aunque les lleve a convertirse en el objetivo de algunos aficionados.

Violeta Mangrñán se ha convertido en una inesperada defensora del jugador. La influencer comparte amistad con Vinicius y por eso ha decidido compartir su opinión lamentando la situación que había tenido que vivir el brasileño, algo que le ha llevado a que algunos aficionados ataquen duramente contra ella en redes.

La influencer decidió subir en su cuenta de Instagram la defensa que Carlo Ancelotti hizo sobre su jugador. Minutos más tarde de su publicación, tuvo que hacer un breve escrito contando lo que le estaba sucediendo tras querer defender a su amigo.

“La gente aficionada del Valencia Club de Fútbol insultándome por mensaje privado por ser valenciana y criticar las conductas racistas por parte de la afición a mi colega Vini. ¿Hola? ¿Todo bien en casa?”, lamentaba Violeta. Además, añadió a su mensaje, “Pd. Vini es amigo de Fabio, soy del Barça y valenciana. Las conductas racistas no tienen nada que ver con el deporte, es racismo. No se tolera. Me asusta mucho lo que estoy leyendo”.

Poco después de esta publicación, la influencer decidió mostrar una imagen en la que aparece el futbolista con su mano sobre la tripa cuando ella estaba embarazada de su hija Gala. Junto a la fotografía del jugador con la pareja, Violeta añadió, “eres el mejor jugador del mundo. Te queremos y admiramos. No al racismo”.

Algo que no tardo en tener replicas y donde un usuario le preguntó "¿Cuántos balones de oro tiene Vinicius?". Además le recordaron que siendo barcelonista y admiradora de Messi, ella misma admitió que el argentino era "el mejor de la historia", aunque una cosa no quita la otra y en su opinión, "Vini actualmente es el mejor".