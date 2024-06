Ricky Rubio deja en el aire su futuro: "No ha sido fácil"

Tras la eliminación del Barça en las 'semis' del playoff de la Liga Endesa, la temporada termina para un conjunto azulgrana que cierra una campaña en blanco, y con una renovación inminente de proyecto, tal y como aseguró Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, tras acabar el tercer partido de la serie ante el Real Madrid.

La plantilla azulgrana vivirá cambios este verano, y una de las situaciones a resolver es saber si Ricky Rubio continuará su carrera baloncestística más allá de una hipotética participación con España en los Juegos Olímpicos.

La decisión de Ricky

Cuestionado sobre su futuro, el base de El Masnou ha dejado claro que, a día de hoy, no hay ninguna decisión tomada: "No tengo ni idea. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir", comentó.

Ricky Rubio, ante Vincent Poirier / Javi Ferrándiz

Rubio hace balance

"Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno", explicó un Ricky, decepcionado por la eliminación.

Además, Rubio también se mostró crítico con el nivel arbitral, dejando claro que la ACB debe mejorar también en esta faceta. "No diría contra nosotros, sino a nivel general. Si queremos tener una de las mejores ligas del mundo, también tenemos que tener un gran nivel en todos los sentidos. Creo que no ha sido así, pero no achacaría el 3-0 solo por los árbitros".