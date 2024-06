Alcaraz ya solo piensa en el título

"Buscamos ganar el torneo. No hacerlo sería un sabor agridulce", decía eufórico Carlos Alcaraz tras clasificarse para los cuartos de final de Roland Garros con menos resistencia de la que podía esperar ante un blando Felix Auger Aliassime. En 2 horas y 20 minutos se impuso al tenista canadiense por 6-3, 6-3 y 6-1. Toda una paliza. "Mi confianza y el nivel ha aumentado. El brazo prácticamente está olvidado y me siento a la altura de los mejores" , valoraba tras el triunfo y tras alcanzar por sexta vez los cuartos de final en un torneo de Grand Slam.

El tenista de El Palmar, número 3 mundial, estará por segunda vez seguida entre los ocho candidatos al título. Su victoria apaga el descalabro del tenis español en el torneo y evita que, como hace ya 43 años, en 1983, no quedara ninguno en esa ronda.

Demasiados regalos

Como en los tres partidos anteriores en este Roland Garros, Alcaraz comenzó cediendo su servicio para empezar. No le importó demasiado. En el siguiente lo recuperó. “Siento que puedo ganar”, había dicho Auger Aliassime el día anterior. Dificilmente lo podía conseguir encadenando errores.

Demasiados regalos, ante un Alcaraz que comenzó prudente pero fue acelerando a medida que dejó de sentirse preocupado por un rival que le había ganado tres veces de cinco enfrentamientos anteriores. Ambos mantuvieron la igualdad hasta que, en el octavo juego, el canadiense le cedió el saque. Con 5-3, Alcaraz no dejó escapar la ocasión para llevarse el primer set.

Un rival blando

‘Oxford’, como llaman al canadiense en el vestuario los otros jugadores, por su porte de buen chico, se mostraba muy blando y poco sólido para plantar pelea, a un Alcaraz fuerte, rápido, con mejores golpes y objetivos mayores en la cabeza en Roland Garros. Un nuevo 'break' , tras el 2-2 del segundo set , firmado con un passing de revés paralelo y puño al aire le convenció y levantó al público. Calentando unas gradas frías, después de ver como Iga Swiatek y Coco Gauff habían resuelto su pase a cuartos en 1 hora y 40 minutos, con un espectacular doble 6-0 de la número 1 mundial. El quinto doble cero y el 68 'rosco' de la polaca en su carrera.

Un día nublado, con algún rayo de sol pero, al menos, sin lluvia y el techo de la Philippe Chatrier abierto. "Estaba harto de la lluvia", admitió Alcaraz , feliz de poder darle a la bola "duro, para que bote más". La mejor forma de machacar a un Auger Aliassime que pidió tiempo médico para ir al vestuario a tratarse antes del inicio del segundo set, mientras Alcaraz esperaba de pie al fondo de la pista, jugueteando con la raqueta y haciendo movimientos que el público cantaba con olés y él reía.

"Zúmbale"

Nada cambió al regreso del canadiense a la pista. Alcaraz mantuvo la ventaja hasta apuntarse el segundo set con un nuevo ‘break’ y otro ‘passing shot’ que levantó las gradas de los aficionados que querían espectáculo. Alcaraz se lo daba y lo siguió dando en el tercer set. "Si te metes, zúmbale. Sigue duro", le animaba Juan Carlos Ferrero que no quería que su pupilo se relajara. Alcaraz fue aún más contundente para destrozar al expupilo de Toni Nadal por un inapelable 6-1. Para cerrar el partido con 34 golpes ganadores (14, Auger) y solo 24 errores no forzados contra 39 del canadiense.

Tsitsipas, próximo rival

El próximo rival de Alcaraz será este martes el griego Stefanos Tsitsipas que se deshizo del italiano Mateo Arnaldi por 3-6, 7-6 (4), 6-2 y 6-2. El tenista griego (9 mundial) no le ha ganado en ninguno de sus cinco anteriores enfrentamientos.

Ante el próximo partido con Tsitsipas se mostró confiado. "Le he ganado las cinco veces que hemos jugado, no voy a decirle que vaya a ganarle el martes porque supongo que él habrá aprendido con las derrotas y buscará cosas para ganar". Lo que no parece que Alcaraz haría como el tenista griego.

"Cada jugador es de una manera. Me tengo que poner en la situación de tener novia, pero miraría la parte profesional. No tiene molestias físicas. Si ve que le viene bien o que puede compaginarlo todo, adelante. Yo me lo pensaría".