Alberto Ginés, oro de escalada en Tokio 2020 desvela el motivo por el que le quitaron su medalla

Ganó su medalla con tan solo dieciocho años Ese es uno de los motivos por los que la medalla le fue confiscada

Alberto Ginés arrasó hace años al conseguir su inesperado oro en las Olimpiadas de Tokio de 2020 (celebradas al año siguiente por la COVID-19). Su humildad y simpatía natural siempre le ha granjeado una legión de seguidores desde entonces. El joven no ha cambiado su vida en absoluto desde que empezara a disfrutar de las mieles del éxito. Ahora, en su visita a la resistencia ha contado algunas cosas realmente hilarantes. Entre ellos, la historia de como "le quitaron" la medalla de oro.

Ginés ganó la medalla con tan solo dieciocho años. Así que, ha explicado que para presumir se llevaba la medalla siempre que salía de fiesta. Esto no le hacía ni pizca de gracias a sus padres, los cuales le pedían por favor que no la llevara. Sin embargo, el no obedecía, por lo que finalmente se la quitaron.

A estas alturas, Broncano estaba visiblemente sorprendido por ello, pero la historia continuaba siendo aun más graciosa. Resulta que el padre de Alberto había pedido una réplica de cincuenta euros a China. Las risas entre el público fue bastante amplia ya que resultaba realmente graciosa la forma en la que el medallista olímpico lo contaba.

Para la ocasión, el deportista ha explicado de qué estaba hecha la medalla: realmente está recubierta de oro, pero es de plata y tiene bronce en su interior.