El Barça ficha a una de las perlas del Mundial Sub-17

El maliense Ibrahim Diarra se incorporará al Barça , según Jijantes, en diciembre del 2024 cuando cumpla 18 años Diarra es el capitán de la selección maliense que hoy ha perdido 1-0 contra España. Aunque con su selección juega de extremo su posición habitual es la de interior

El Barça se mueve con diligencia para atar cracks de futuro. Lo han avanzado en Jijantes, en el espacio que dirige Gerard Romero en Twitch, Ibrahim Diarra está atado por el Barça. Este jugador de la Academia África Foot es uno de los mejores futbolistas de la selección de Mali que ha arrancado el Mundial sub-17 con una victoria contra Uzbekistán (3-0) y una derrota por la mínima contra España (1-0). En este partido ha marcado el blaugrana Juan Hernández a pase del también barcelonista Héctor Fort.

Ibrahim Diarra tiene actualmente 16 años. Nació el 12 de diciembre del 2006. Es un extremo o interior zurdo muy rápido y con buen pie que desequilibra con facilidad. Es una pieza clave para el seleccionador maliense sub-17 Soumaila Coulibaly que lo ha alineado de inicio en los dos partidos de este campeonato. Contra Uzbekistán, Diarra regaló una asistencia a Doumbia y sumó 89 minutos.

Extremo o interior con mucha clase

Contra España ha vuelto a ser titular y ha sido sustituido en el minuto 74. Diarra ha sido de los jugadores más destacados con buenas acciones por la banda derecha del ataque de Mali.

Con su selección actúa abierto de extremo derecho en el esquema 1-4-2-3-1, pero en el 1-4-3-3 del Barça podría jugar en su mejor posición que es la de interior. En cualquier caso su talento le permite jugar por dentro o más escorado a la banda.

🤝 El Barça tiene encarrilado el fichaje de Ibrahim Diarra (16), capitán de Malí en el Mundial sub-17. Firmará cuando cumpla los 18 (finales 2024).



💎 Interior o extremo de la Academie Africa Foot, ya entrenó con el Juvenil A del FCB.



✍🏻: @albert_roge pic.twitter.com/zNPck1fWEw — Jijantes FC (@JijantesFC) 13 de noviembre de 2023

Llegará a finales del 2024

Ibrahim Diarra no podrá incorporarse al Barça hasta que sea mayor de edad. Por tanto, hasta diciembre del 2024 no podrá jugar de blaugrana aunque ya esté atada su contratación. La FIFA no permite fichar extracomunitarios menores de 18 años. Diarra ya conoce Barcelona, ya que hace una semanas estuvo entrenando una semana con el Juvenil A del Barça. Causó una gran impresión.

Estadísticas positivas

Diarra mide 1,80 y destaca por su facilidad para el dribling. En los dos partidos del Mundial sub-17 ha promediado tres regates por partido. Su físico es imponente y por ello no extraña la cifra de cinco duelos ganados por partido y los cuatro balones recuperados que promedia este jugador zurdo que, además de jugar como '7', puede actuar también de mediapunta.

En la Copa África sub-17 marcó tres goles y regaló una asistencia, unas cifras que le valieron ser el MVP del torneo.

¿Cuando volverá a jugar Diarra?

Ibrahim Diarra y sus compañeros de la selección de Mali se jugarán el pase a la siguiente ronda del Mundial sub-17 el próximo jueves 16 de noviembre. Los de Soumaila Coulibaly jugarán a las 10 de la mañana contra Canadá, a la misma hora que España se enfrentará a Uzbekistán, partido que ofrecerá Gol Play. Mali, con 3 puntos, se enfrentará a una selección canadiense que ha perdido (3-0) contra Uzbekistán.