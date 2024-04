Mamadou Touré firma con el Barça hasta 2025

El ala Mamadou Touré contará con ficha del primer equipo del Barça la temporada que viene tras renovar este jueves hasta el verano de 2025, con un contrato que también contempla una segunda temporada opcional condicionada a su rendimiento.

El internacional francés, que en septiembre cumplirá 23 años, fichó por el filial barcelonista en el verano de 2022 procedente del ACCS galo, donde coincidió con el actual técnico de la entidad azulgrana, Jesús Velasco.

Touré debutó con el primer equipo en su temporada de estreno, el 2 de febrero de 2023 contra el Ribera Navarra, y este curso ha aprovechado las constantes lesiones que han lastrado a la primera plantilla para consolidarse como un jugador más a las órdenes de Velasco.

El jugador francés, que ha ofrecido un gran rendimiento en las citas decisivas de la temporada como la Copa de España y la Ronda Élite de la Liga de Campeones, destaca por su potencia física, velocidad, regate y llegada, como atestiguan los cinco goles que ha marcado este curso.

"Para mí es un sueño subir al primer equipo del Barça, desde que llegué éste ha sido mi objetivo y he trabajado duro para conseguirlo. Los compañeros me lo han puesto siempre muy fácil dentro y fuera de la pista. Me han hecho sentir uno más y les estoy muy agradecido", aseguró Touré en declaraciones a los medios de comunicación del club.

El coordinador deportivo de la sección, Jordi Torras, valoró que Touré es "un jugador especial" que "combina técnica y físico", y también supone "un claro ejemplo" de la voluntad del club para que "los jugadores del filial que se lo ganan en la pista puedan subir al primer equipo". "Ha aprovechado su oportunidad y tiene lo que se merece", aseveró.