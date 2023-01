Las verdades de Mendes que dolieron a Cristiano

El subdirector del diario portugués Récord descubre cómo se gestó la llegada de CR7 al Al Nassr El agente le hizo ver que sus conflictos en el último año no favorecían su continuidad en la élite

Vítor Pinto, subdirector del diario portugués Récord, ha descubierto los motivos por los que Cristiano Ronaldo ha terminado firmando por el Al Nassr y no por un gran clun europeo.

"Existían reticencias a la contratación de Cristiano Ronaldo. Y la prueba de eso es que ha sido presentado en el Al Nassr y no con el PSG ni con un club italiano ni con su regreso al Real Madrid. O una llegada al Bayern o al Barcelona. Al final ha terminado en el Al Nassr. Esa es la realidad", afirmaba el periodista.

Pinto reconocía que Cristiano se había desacreditado en el 2022: "El gran plan de Cristiano era acabar en un club top con dignidad y lo de dignidad lo digo entre comillas. No estoy diciendo que no sea digno de acabar en Arabía Saudí, pero es una expresión que él utilizó y el plan de Cristiano no se concretó. Y no se concretó en primer lugar por la propia imagen que Cristiano proyectó en este punto de su carrera y por algunos conflictos. Que tuvo en el último año con entrenadores, con el Manchester Unted, con la selección de Portugal. No contribuyeron de forma positiva a que la industria del fútbol pensase de manera diferente sobre lo que Cristiano podía dar o no dar".

El periodista acabó apuntando a Jorge Mendes como la persona que hizo ver la realidad a su cliente: "A raiz de eso Jorge Mendes tuvo el coraje de decir algunas verdades a Cristiano que no las aceptó bien. Y decidió que para ir a Arabía como agente libre no precisaba de un agente".