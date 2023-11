El jugador que ha apartado el Galatasaray por saltarse la dieta con un menú de hamburguesas

El futbolista galo no fue convocado para el partido contra el Rizespor El entrenador se reunió con él y le aseguró que no volverá a jugar hasta que baje de peso y reduzca su grasa corporal

Tanguy Ndombele ha sido apartado del Galatasaray debido a su sobrepeso tras haberlo 'pillado' con un menú de hamburguesa después de la derrota por 1-3 contra el Bayern de Múnich.

El estado físico de los jugadores es tan importante como el aspecto técnico en el fútbol actual. En la élite 3 o 4 kilos de más se notan. De este modo, el rendimiento de muchos futbolistas tiende a bajar de forma sustancial cuando no controlan lo que comen.

Parece que es el caso de Tanguy Ndombele. Según el medio turco 'Fotospor', el entrenador del conjunto turco, Okan Buruk, está muy molesto con el futbolista francés por su continuo sobrepeso y su actitud dese que llegó a Estambul.

El centrocampista galo no fue convocado para el partido contra el Rizespor tras lo ocurrido durante y después del partido contra el Bayern de Múnich. El entrenador del Galatasaray ha dicho "basta" debido a la paupérrima actitud que demostró Ndombele cuando entró al terreno de juego para disputar los últimos 10 minutos de partido junto al sobrepeso que acarrea desde su llegada.

La paciencia de Okan Buruk terminó después de enterarse de que, tras la derrota contra el Bayern, Ndombele estuvo comiendo un menú que contenía una hamburguesa, patatas fritas y un refresco. De hecho, según asegura 'Fotospor', el entrenador se reunió con el jugador a altas horas de la noche y le aseguró que no solo no iría convocado en el siguiente partido de liga, sino que no volvería a jugar hasta que bajara de peso y redujera su grasa corporal.

Ndombele no ha sido capaz de bajar de los 82 kilos con los que llegó a Estambul, y mucho menos alcanzar los 'razonables' 75 kg deseados por su técnico para un mediocentro de 1,81 cm.

Un mes y medio después de aterrizar en Estambul, la tasa de grasa corporal de Ndombele sigue siendo la misma con la que llegó. El futbolista galo se fijó como objetivo bajar la tasa a un 16%. Sin embargo, aún sigue teniendo un 20% de grasa corporal, mientras que la tasa ideal para un futbolista está entre el 11 y 12 por ciento.

En la presente campaña, Ndombele ha jugado un total de 127 minutos repartidos en 7 partidos. El futbolista francés está cavando su propia tumba con su estado físico y su deplorable actitud. De continuar así, la única cosa segura es que Ndombele no jugará ni un minuto más, a parte que regresará al Tottenham una finalice su cesión.