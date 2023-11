La Iniesta Academy i Llívia signen conveni per a tres anys més, fins al 2026

El campus internacional de Llívia serà una de les seus de l’escola formativa de jugadors i jugadores del futbolista Andrés Iniesta i es promocionarà a la resta de les estades que organitza aquesta acadèmia a altres llocs del món

Bones notícies per a Llívia. La Iniesta Academy i Llívia van signar, a últims de la setmana passada, el conveni que lligarà l'escola de formació del futbolista Andrés Iniesta i la població llivienca per a tres anys més, fins al 2026. El campus internacional de Llívia es convertirà, així, en una de les seus a l'estat espanyol de la Iniesta Academy i es promocionarà a la resta de les estades que organitza aquesta escola a altres llocs del món, com ara els Estats Units, Canadà, Àsia o Amèrica del Sud.

L'acord es va signar aquest divendres, a Barcelona, entre els responsables de la Iniesta Academy, liderats pel Global Head de l'escola esportiva, Bekiu Kim, i l'alcalde de Llívia, Albert Cruïlles. A l'acte també hi va assistir la regidora de Promoció municipal, Turisme, Cultura i Esports, Marta Catasús.

La pròxima edició del campus llivienc —la primera edició es va organitzar l'any passat— serà del 30 de juny al 13 de juliol de 2024. La convocatòria és per a nenes i nens de 6 a 16 anys, amb la previsió de reunir més d'un centenar d'inscrits per setmana. Les estades a Llívia inclouen infants d’altres parts del món, gràcies a les beques que la Iniesta Academy dona als millors jugadors dels campus que realitza en altres països.

Durant l'acte de signatura del conveni, els responsables de la Iniesta Academy van expressar la seva satisfacció per l'acord, encantats de tornar a Llívia i poder-hi ser molts anys més, agraïts de la bona acollida de la població, que els ha rebut amb els braços oberts. Des de l'Ajuntament de Llívia també es va voler deixar constància de l'orgull de comptar amb l'escola Iniesta, pels valors que transmet als joves que hi participen, pel respecte que tenen els seus membres per l'entorn i les instal·lacions que s'utilitzen, i per la promoció de la vila i dels seus establiments.

Beques per a joves lliviencs

La principal novetat de l'estada d'aquest pròxim estiu del campus Iniesta beneficiarà a tres joves de Llívia que rebran una beca per participar en l'estada, de forma totalment gratuïta. L'Ajuntament de Llívia estudiarà la fórmula per obrir aquesta convocatòria als nois i noies de la població. Val a dir que, a més, es mantindrà els descomptes pels residents censats a Llívia que vulguin inscriure's al campus.

La Iniesta Academy

La Iniesta Academy aplica una metodologia d'entrenament basat en la forma de veure i entendre el futbol d'Andrés Iniesta i que té com a objectiu el desenvolupament de les nenes i els nens en l'àmbit tècnico-tàctic, perquè entenguin sobretot la importància que té la presa de decisions intel·ligents al camp. Companyonia, passió, diversió, esforç són alguns dels valors que treballa el grup present al campus. Des del punt de vista tècnic, els participants en l'estada treballen aspectes com el domini de la pilota, l'associació, el control espai-temporal i la verticalitat.

El campus llivienc comptarà amb la participació de nens i nenes de les diferents acadèmies d'Iniesta Academy com ara Colòmbia, Japó, USA, Panamà, Mèxic, Nicaragua, Espanya i molts més.

Durant el campus els jugadors s'allotjaran als establiments hotelers de Llívia és proveiran de les instal·lacions esportives de nivell, com ara el camp de futbol, el parc de Sant Guillem i el pavelló esportiu local. Aquestes instal·lacions acullen, habitualment, durant l'any, altres competicions i estades esportives de nivell.