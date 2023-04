Mapi León: "Nuestro juego es como hacer música"

La central del FC Barcelona atiende a SPORT antes de las semifinales de la Champions "Tengo la sensación de que el Chelsea te marca dos goles con media ocasión"

María, o 'Mapi', León (Zaragoza, 13 de junio de 1995) era de pequeña esa niña que llevaba el balón al colegio porque "quien lleva el balón, manda". Se pedía para sus cumpleaños botas y espinilleras y, aunque nunca imaginó lo que le deparaba el futuro -ahora es la mejor central del mundo por la FIFA y pieza indiscutible en el Barça-, tenía muy claro que quería ser futbolista.

Su piel es como un lienzo en blanco que va llenando de tatuajes según las experiencias o aprendizajes que le trae la vida y que le quedan marcadas para siempre. Pero no le importa mucho, porque le gusta jugar, "a veces me da la neura y no me lo pienso".

La central aragonesa atiende a SPORT antes del importante duelo de semifinales de la Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge. Cuando la miras, hay uno de esos tatuajes que te atrapan: el que lleva en el cuello, con la frase 'Looks can be deceiving'.

Tatuaje de Mapi León: "Looks can be deceiving" | Valentí Enrich

Pregunta: ¿Las apariencias engañan?

Respuesta: Depende [ríe]. No, sí, lo creo. En la vida, en el fútbol... A nosotras nos pasa que cuando jugamos contra algunas jugadoras, piensas 'uf, es inaguantable'. De forma de ser, de carácter cuando está en el campo. Y luego cuando sale es totalmente diferente.

¿Lo dices por ti, también?

Yo creo que puedo dar esta imagen. La gente, cuando juega contra mí y no me conoce, puede pensar 'esta tía es imbécil'. Y luego, si me conoces, no lo piensas. O igual sí. Es inevitable. Incluso según el 'look' que lleves, puedes dar una impresión u otra, y a veces es todo lo contrario.

Naciste un martes trece, tienes una gata negra... Se supone que da mala suerte y a ti no te va tan mal.

¡La verdad es que no! Me encanta haber nacido en martes y trece, a Baghira la adopté porque la dejaron en una basura, apareció así en mi vida y creo que la mala suerte tampoco da tan mala suerte.

Esto de ir a contracorriente y romper con lo establecido va bastante contigo y con tu personalidad.

No es que quiera romper estereotipos, pero sí que actúo o digo lo que pienso y lo que me nace. Hay pasos que he dado en los que sí era consciente de que podía haber un cambio y era lo que buscaba cuando se me presentó la oportunidad, como por ejemplo cuando dije públicamente que era homosexual. Al final, lo mejor es ser natural. Hacer y decir lo que sientes y lo que crees, siempre que no vaya a perjudicar a nadie y haya una buena intención.

¿Crees que una mujer influyente y empoderada que dice lo que piensa molesta a día de hoy en un mundo tan masculinizado como el del fútbol?

Hay gente a la que le molesta que alguien sea claro y dé su opinión. Igual no que sea claro, porque puedes serlo mucho, pero si dices lo que todo el mundo piensa, está bien. Pero en el momento en el que piensas algo diferente y eres tajante con ello, ahí es donde sí molesta de verdad.

¿Cómo te ha cambiado el fútbol?

No creo que haya cambiado mi manera de ser, pero sí creo que ha sacado la luz de mi ser. Siempre he sido una persona muy competitiva y en el fútbol se ve que es algo que llevo dentro.

¿Y qué te ha enseñado?

Con el fútbol, y los deportes de equipo en general, aprendes mucho. Valores como el respeto o el compañerismo. Yo lo he vivido menos, pero también el ser consciente que no siempre el trabajo tiene su recompensa. O esforzarte cada día al cien por cien por algo que no sabes si va a llegar, porque no solo depende de ti. Te ayuda a crecer y a aprender valores, estoy muy agradecida.

De pequeña no le temías a nada pero eras más insegura. Ahora eres una Mapi muy distinta.

Tenía muchas inseguridades que no expresaba por miedo a no saber hacer las cosas. Pensaba: '¿Y si voy y no sé hacer esto?'. Yo siempre había jugado a mi rollo, en el colegio, con mis amigos, sin reglas... Solo había fútbol. Y meterme en un equipo me costó más.

Esa seguridad en ti misma, ¿se trabaja o te la impone la vida?

Conforme he ido creciendo, jugando partidos y encontrándome en diferentes situaciones, he ido aprendiendo. Hace ocho o nueve años no estaba tan normalizado tener un psicólogo, deportivo o no deportivo. Entonces, aprendías a base de hostias.

"Hace ocho o nueve años no estaba tan normalizado tener un psicólogo. Entonces, aprendías a base de hostias"

¿Te frustrabas?

Mucho. Sobre todo cuando estaba en el Atlético. Por no saber gestionar la rabia, porque me decía: 'María, sabes hacerlo mejor. ¿Qué te está pasando?'. No me creía lo que era capaz de hacer y eso es lo que me generaba inseguridad y me hacía dudar de mí. Entonces cometer más errores. Cuando dije 'basta', que yo valgo esto y que 'voy a demostrarlo', empecé a cambiar.

¿Cuándo hiciste el clic?

Empecé a ir con la selección a los dieciséis años, o así. Me llamaban para las convocatorias esas de tres días en Las Rozas y cuando era la hora de competir, me iba para casa. No me convocaban. Y esto al principio te hace dudar. Te piensas que no eres suficientemente buena porque no te cogen para competir. También es complicado, porque vas allí, estás rodeada de niñas que buscan lo mismo que tú, piensas en muchas cosas, estás nerviosa, no lo haces lo bien que quieres y puedes hacerlo.

Y llegó un punto en el que dije: '¿Voy a estar preocupada o angustiada porque no voy a esta fase o porque no me llaman para esa convocatoria? No, porque yo sé lo que valgo. Y voy a demostrárselo hasta que no les quede más remedio que llamarme'. Soy maña y cabezona, dije que por mis narices lo iba a conseguir. Me pudo salir mal y haberme quedado en mi casa, pero me salió bien.

El arte es muy importante en tu vida personal. Pero, en lo profesional, ¿Cómo relacionas fútbol y arte?

Me voy a llevar palos por otros lados, pero estando en este club... El otro día leí un fragmento chiquitín de una entrevista de Alexia, que el arte para ella era cuando jugamos todas a lo mismo y nos entendemos sin hablar. Y cuando lo analizas, piensas 'es que es verdad'. Es que es lo que hacemos aquí. Lo tenemos automatizado. Yo le doy un pase a Patri, sé que ella se lo dará a Mariona porque saben cómo están colocadas, porque han mirado antes de dar el pase qué puede hacer la otra. Es como hacer música, cada una toca lo suyo y suena en conjunto sin tener que hablar.

Mapi León, para SPORT | Valentí Enrich

Empiezan las semifinales de Champions. ¿Hay ganas?

Muchas. Es que es la Champions. Te estás enfrenando contra los mejores de Europa, más allá de la exposición que tiene y lo que conlleva. Tanto para nosotras, como para la afición y amigos, es algo totalmente diferente. También sabes que puede pasar de todo, que a veces se dan resultados que no entiendes cómo ha pasado. Luego viene la vuelta... Y sabes que tienes que hacerlo bien desde el primer minuto hasta el 180. Cada segundo.

El Chelsea es un equipo muy ofensivo, con Kerr, James, Reiten, Cuthbert... ¿Sientes la responsabilidad de tener que estar, las defensas, de diez?

Definitivamente, sí. Este año he seguido bastante la Liga inglesa y tengo la sensación de que el Chelsea tiene media oportunidad y te marca dos goles. Y dices: '¿Cómo?'. Igual no ha generado mucho, o tiene una acción suelta, y te ha marcado dos goles. Así que creo que pueden penalizarte de una manera muy rápida en la que no te das ni cuenta. Nosotras, normalmente, elaboramos más el juego, nos gusta tener la posesión, hacer bien cada pase... Y ellas pueden hacer de una pérdida, un balón largo, o de un despeje en el que yo estoy más ofensivo, te pegan un pelotazo. Ellas saben que están muy bien, hemos visto vídeos que, sin mirar, meten un balón por la banda y antes de que le peguen hay una ya haciendo el movimiento para rematar. Se entienden, igual que nosotras lo hacemos con nuestro juego en el Barça. Y mira los resultados... Van segundas, con un punto menos y un partido menos.

¿Sientes envidia por la apuesta que está haciendo Inglaterra con el fútbol femenino?

Sí, envidia sana. Con la Euro hubo una apuesta muy grande, el ambiente que se vivió allí fue brutal y sigue siendo así. Cada vez que abren un estadio, ves que se llena. Tienen un proyecto por el que se ha apostado y está saliendo bien. Han tenido que invertir, porque no puedes sacar algo donde no has invertido y pretender que te dé dinero. Y ahora vemos cómo está creciendo, a nivel de expectación, de marcas...

Tengo que preguntarte por la selección. Más allá de todo lo que ya has dicho últimamente, ¿te molesta que se ponga en duda, por parte de la Federación y públicamente, vuestro compromiso?

Me puede molestar que intenten vender esto cuando saben que no es así. Creo que si nos conoces, no deberías tener ninguna duda del compromiso que tenemos con esta selección, con esta camiseta y con este país. Ninguna. Porque todas estaríamos muy orgullosas de poder ir a un Mundial representando a España. Y yo, cuando he estado ahí plantada escuchando el himno, he pensado 'Dios, que privilegiada soy, que estoy representando a un país, que solo hay 23 jugadoras y que encima estoy en el once inicial". Entonces, bueno, si nos conoces, ya sabes que no es esto. Pero imagino que es la manera fácil de echarnos la culpa a nosotras y decir que el problema no es suyo sino que somos nosotras que no nos aclaramos.

"No deberían tener ninguna duda de nuestro compromiso con la selección, con esta camiseta y con este país"

Mapi León, durante la entrevista con SPORT | Valentí Enrich

Ya para acabar y volviendo al Barça. Ya se han cerrado las renovaciones y el club tiene como prioridad las del año que viene, y tú eres una de las que terminan contrato en 2024. ¿Podemos estar tranquilas?

¡Espero que sí! Estoy muy contenta aquí, creo que se nota. Al final es algo que también puede verse en el rendimiento. Creo que es difícil que una jugadora saque su mejor versión si no está feliz en el equipo o en la ciudad. Y yo estoy muy feliz, ojalá pueda seguir muchos años. Pero es verdad que se me acaba el contrato. ¡Poneos las pilas! [Al club y a su agente]. Hago un llamamiento. Ya se encargarán de ello.