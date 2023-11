Jonatan Giráldez: "No tenemos que pensar en el título sino en el inicio"

El técnico del FC Barcelona analizó en rueda de prensa previa el estreno del equipo en la Champions contra el Benfica "Cuando empecé como primer entrenador, no pensaba que llegaría a los cien partidos"

Jonatan Giráldez habló en la rueda de prensa previa del FC Barcelona - Benfica de este martes (21.00h), el estreno del equipo en esta nueva edición de la Champions.

Cien partidos contra el Benfica

"Cuando empecé como primer entrenador, es una cifra que no pensaba que conseguiría. Estoy muy contento por la evolucion no solo profesional sino también como persona".

Incorporación de Marc Vivés

"A nivel personal, muy buena noticia. Fue un padre para mí, fue la primera persona que confió para incorporame a la Federació catalana, aun viniendo de fuera de Catalunya. Que pueda incorporarse a nuestra estructura del primer equipo femenino es una gran noticia".

El rival

"Puede ser parecido al de la temporada pasada, sí. El planteamiento en el Johan fue diferente que en la vuelta, allí fueron más agresivas en nuestra salida de balón, tuvieron mejores sensaciones. Tienen jugadoras diferentes, pero las experiencias que te da jugar contra el Barça te ayudan a optimizar situaciones de juego. Y gracias a la experiencia que ya tienen pueden hacerlo diferente. Nosotras tenemos que adaptarnos lo más rápido posible al contexto del partido".

El regreso a la Champions

"¿Dos años consecutivas? No es un plus más, porque solo estamos en el inicio de la competición. No tenemos que pensar en el título sino en el primer partido, en el inicio. Cada partido que jugamos lo afrontamos desde el reto, queremos dar una buena imagen para que los rivales vean como estamos, queremos hacer disfrutar a la afición... Tenemos mil motivaciones para ganar mañana".

"Patri Guijarro está disponible para mañana, Bruna, todavía no".

Y el Clásico en Montjuïc

"La prioridad es el partido de mañana, pero sí que lo tengo en cuenta a nivel de gestionar las cargas. Si durante el partido podemos dar descanso a algunas, mejor. El objetivo es que todas las jugadoras lleguen en las mismas condiciones al siguiente partido".

"El Clásico es una gran motivación, es la oportunidad de jugar en Montjuïc, delante de mucha gente que irá al estadio. La clave para gestionarlo es pensar solo en hoy, pensar qué podemos hacer, qué información tengo que dar a las jugadoras para que solo puedan pensar en el entrenamiento. Y cuando llega un partido importante porque es el rival más cercano, rebajar la euforia y equilibrar sensaciones".