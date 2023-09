Javi Martos: “Todo tiene un principio y un final”

El exazulgrana dice adiós tras una dilatada y gran trayectoria, donde ha sido campeón de liga de Primera, y jugador en cinco países distintos Se marchó muy joven a Bulgaria, y también jugó en Grecia, Bélgica y Andorra, además de Catalunya

El jugador pratense nacido en Alamedilla (Granada) pero llegado a El Prat a los pocos años, Javi Martos cuelga las botas tras jugar las 3 últimos cursos en el equipo de su ciudad, tras haber salido de la Terlenka, y después de 575 partidos, de los cuales 451 como profesional.

Más información Más información Javi Martos, un 'stopper' en el Iraklis

El defensa de 39 años repasó toda su trayectoria en los micrófonos de El Prat Esports y explicó los motivos que le han hecho dejar el fútbol en activo después de 20 temporadas desde que acabó su etapa juvenil. Javi comenzó diciendo: “Todo tiene un principio y un final, los años no van perdonando y llega un momento que hay que dar un pasito al lado y dejar que los más jóvenes tiren del barco. He tenido ofertas de equipos de 2ª RFEF y Tercera, pero no me motivaba lo suficiente como para irme de casa”.

El jugador, después de pasar en etapa alevín de la Terlenka al Barcelona y pasar por todas las categorías azulgrana, debutó en el primer equipo en Bilbao y fue campeón de liga con el Barça de Rijkaard en la 2005-06. El jugador recuerda de aquel día en San Mamés: "Había entrenado con el primer equipo, e Iniesta me arropó esos días tras haber jugado varios años con él. Eusebio y Rijkaard me dijeron que saliera y disfrutara que esto me lo había ganado, pero me temblaban las piernas a más no poder".



| Manolo Gol

Tras su salida de Can Barça jugó en el CSKA de Sofia (Bulgaria), y posteriormente en el Girona B (ascenso a Segunda B) y Malaga B antes de viajar a Grecia. En el Iraklis jugó dos temporadas antes de marchar a Bélgica, donde tuvo su consagración en las 8 campañas que jugó en el Charleroi, donde acabó siendo el capitán. El propio Martos recuerda su estacia allí: “Cuando llegué se estaba acabando la liga y descendimos a Segunda, pero al año siguente quedamos campeones y volvimos a Primera. El club fue creciendo y el año donde nos metimos en la Europa League, que lo jugúe todo, la afición me eligió como mejor jugador de la temporada. Todo salió redondo”.

Tras volver de Belgica recaló una campaña en el Andorra de Gerard Piqué, donde recuerda que: "Yo tenía un acuerdo ya con el Prat, pero al comentar lo de Andorra el club me permitió jugar allí esa temporada, y allí recorde el fútbol con el que yo me había formado en el Barcelona y con el que disfruté tanto, pero luego llegó el Covid y ýa quise volver a casa a aportar lo que fuera”. En el conjunto potablava jugó las tres últimas temporadas con Pedro Dólera en el banquillo un total de 69 partidos de liga y dos de Copa Catalunya, anotando tres de los seis goles que ha logrado en sus 20 temporadas como jugador amateur.