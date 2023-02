Carnaval sangriento en los despachos

Relevo en el banquillo para UE Mollet, Atlètic Sant Just y Cambrils Unió Los banquillos de Primera Catalana arden

Carnaval ha pasado factura en Primera Catalana, puesto que los despachos han optado por redirigir la situación de muchos equipos. Los clubes afectados en cuestión son la UE Mollet, Atlètic Sant Just y Cambrils Unió. Equipos que a partir de la próxima jornada contarán en su área técnica con nuevos mimbres.

En el caso del Cambrils Unió, decimocuarto clasificado, Jesús Benito dejó de ser preparador del primer equipo tras presentar su dimisión el pasado jueves debido a los malos resultados. La dimisión llega después de encadenar 5 partidos sin conseguir la victoria, de modo que sitúan al equipo cambrilense antepenúltimo en la tabla a tan solo dos puntos del Ascó FC, equipo que marca el descenso.

Tras sumar 10 puntos en 17 jornadas, Jesús Benito comunica la decisión personal de no seguir en el cargo. El comunicado emitido por el club, el hasta ahora entrenador, lamenta los malos resultados del equipo. "Hemos trabajado todo el cuerpo técnico, pero no hemos sido capaces de dar con la tecla", explica Jesús Benito.

L'entrenador del primer equip, Jesús Benito, ha presentat la seva renúncia a la direcció esportiva i la directiva.

Des del club volem agraïr a Jesús la bona feina feta durant els últims anys al club, amb l'ascens a primera catalana com a gran fita assolida.

Entrenador que ha pasado por varios equipos de la Base, Benito fue nombrado como técnico del primer equipo en junio del 2021. Su ascenso a Primera Catalana la temporada pasada es su carta de despedida como entrenador del club catalán.

Por su parte, Guillermo Camarero es el nuevo entrenador del Cambrils Unió. El entrenador de Tortosa con experiencia en Tercera RFEF entrenando a la Rapitenca asume el cargo para lo que resta de temporada.

Atlètic Sant Just, de vuelta al pasado

El conjunto que entrena en Sant Just Desvern, decide cesar del cargo a Joan Romero. Octavos clasificados y a 4 puntos de poder entrar en puestos de la Superliga Catalana, el club opta por prescindir de los servicios del hasta hora entrenador del Atlètic Sant Just.Joan Romero, a través de sus redes sociales, ha mostrado su disconformidad con la decisión del club. Una derrota en los últimos 5 partidos y cerca del objetivo marcado a principio de temporada no es suficiente para mantenerlo en el cargo. Además, el técnico añade la reconstrucción que tuvieron que hacer en el equipo a principio de temporada después de la marcha de 5 titulares y que los jugadores creían en la idea. Su relevo será el anterior míster que estuvo en el Atlètic Sant Just.

Cambio de rumbo en la UE Mollet

El pasado jueves, Arnau Basagaña dejaba de ser entrenador del primer equipo del CF Mollet UE y su cargo lo asumía Albert Cámara, técnico que vuelve al club 8 años después.

Últimos en la clasificación y tan solo 13 puntos sumados en 17 jornadas son suficientes para que en los despachos del club molletense haya movimientos.