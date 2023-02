Pedro Dólera llega a los 600 partidos de liga en los banquillos

El domingo en Palma llegó a esa cifra desde su inicio en 2006 en el Marianao Poblet El Marianao (106) fue el primer equipo donde empezó a sumar duelos de campeonato de liga, para seguir luego en el Europa (228) y ahora en el Prat (266)

Pedro Dólera es uno de los entrenadores más reconocidos y populares de nuestro fútbol, y el pasado domingo llegó a una cifra que muy pocos técnicos pueden presumir, pues con el partido ante el Mallorca B llegó a 600 encuentros de liga en equipos amateurs o semiprofesionales.

Tras entrenar en la Escola Prat Blaugrana, comenzó en el filial del Marianao en la 2006-07. Así recuerda Pedro su paso por el equipo de Sant Boi: “En el Marianao empecé en 1ª Regional y luego en el primer equipo, donde conseguimos el ascenso a 1ª Catalana, y al siguiente año casi subimos a Tercera, pues hubo un triple empate (con Olesa, que subió, y Masnou) y no ascendimos por un gol. Era una proeza, pues era un club con un presupuesto limitadísimo, con chicos muy jóvenes con mucha hambre y ganas de crecer, como yo. Poco a poco nos fuimos haciendo un nombre en el fútbol catalán, pues de ese equipo salieron los Alberto Gónzález, Álex Cano, Padilla, Valderas, Chesco (que ahora entrena la FE Grama juvenil), Eitan, Javi Sánchez, Pociello, etc. Todos estos jugadores luego fueron estandartes en equipos de Tercera. Era un equipo muy familiar donde estuve muy a gusto y me permitió aprender en esos tres años, y probar muchas cosas que al final salieron bien, pero que muchas veces los entrenadores no pueden hacer. En especial se lo agradezco a dos personas muy importantes de aquel club, Alonso Conejo, presidente, y Eduard Mont, secretario técnico”.

Cinco play-off y Copa Catalunya

Tras el éxito en Sant Boi, Dólera fichó por el Europa, donde estuvo 6 temporadas. Así relata para SPORT su paso por Nou Sardenya: “Llegar al Europa fue un cambio radical, pues pasas de una masa social de 200 socios a una de 2.000. En Nou Sardenya, un club histórico y llegué con hambre de hacer cosas, quizás en un mal momento a nivel económico y sobre todo a nivel social, porque había mucha guerra. Pero poco a poco creo que lo fuimos uniendo y estuve allí 6 años, siendo el entrenador con más partidos. En los últimos 3 hicimos play-off y ganamos Copa Catalunya y un Històrics. Hicimos cositas para el club, y aprendí a sobrellevar la presión, con la masa social detrás, con detractores, con gente que te quiere y admira. Un poco de todo, que es lo que más se parece a un club casi profesional. Viví lo mío allí, pero estoy muy agradecido a Guillem de Bode, presidente, y Arturo Ramírez, vicepresidente”.

Y por último en el Prat, su actual club donde está muy satisfecho: “Qué te voy a decir del Prat. Llevó 8 años y es mi casa. Desde el primer momento mi implicación es máxima, como en todos los equipos pero con ese plus de que es tu ciudad. Estoy encantado, aunque se suele decir que uno no es profeta en su tierra, yo he podido hacer muchas cosas aquí. Al final estos años han sido muy duros porque siempre estas luchando por no bajar de Segunda RFEF, o por subir de Tercera, pero siempre compitiendo, con los play-off que hemos hecho, pero es muy agradecido y estoy muy contento. Ojalá haga algunos más de 600, pues espero que esto se alargue todo lo que pueda. Aquí estoy muy gradecido de Luis Quiñonero, presidente, y Carlos Periañez, vicepresidente, y en la parcela deportiva sobre todo a Pepe Delgado, que es mi bastón de mando”.

Récord en el Europa y Prat

Pedro Dólera se fue del equipo escapulado tras seis campañas siendo el entrenador récord del banquillo, pues los 249 partidos, sumando todas las competiciones, no los supera ningún técnico hasta ahora. En el Prat le ocurre lo mismo, pues desde la temporada pasada también es el mister con más partidos dirigidos en la historia del club, con un total de 266 (de liga, con título de Tercera), 8 de Promoción de ascenso (con dos éxitos culminados en Pamplona y Portugalete), 1 de Copa del Rey, 13 de Copa Catalunya y 8 de Copa Federación. En total 296 encuentros oficiales en el banquillo.