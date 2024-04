Las supuestas relaciones sexuales de un concejal del PP de Elche bajo un paso de Semana Santa

La Semana Santa de Elche ha dejado una polémica que afecta a su política local. Una cofradía ilicitana ha acusado al concejal José Navarro de tener sexo bajo un trono el mismo día de la salida procesional. Los hechos han sido desmentidos por el político, que también ha tomado medidas legales.

"No he cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la iglesia", comenzaba diciendo. "He interpuesto una denuncia en el Juzgado (desde el 2 de abril de 2024) contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado, que desmiento y sobre el que no existe ninguna prueba, ni ninguna denuncia".

Aunque desmiente los hechos, si ha confirmado en su comunicado que llegó "con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración, bajo los efectos del alcohol". No obstante, ha querido remarcar que "en ningún caso cometí los actos que se me achacan". Después de la polémica, el político confiesa que "he expresado mi arrepentimiento ante los responsables de la iglesia y de la cofradía".

El concejal de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad de Elche, también ha querido "pedir perdón a mi familia, a mi cofradía, a mis compañeros de corporación y a todos aquellos que me conocen por mi comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia".