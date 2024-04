Sonsoles Ónega detiene su programa para echar la bronca a un hombre del público: "Parecía usted un oso canadiense"

En una de las últimas emisiones de 'Y ahora Sonsoles', el programa ha recibido al viudo de Silvia Tortosa. Carlos Cánovas ha hablado por primera vez sobre el fallecimiento de la actriz, recordando sus 17 años de relación, y defendiéndose sobre las acusaciones de infidelidad que ha recibido.

Según los periodistas del programa de Antena 3, varias personas podrían estar involucradas en esta relación amorosa a tres bandas. No obstante, cuando los tertulianos trataban el tema, la presentadora ha visto como un hombre del público bostezaba.

Al percatarse de ello, Sonsoles Ónega ha detenido el debate para dirigirse al asistente. "¡Ahí va, ahí va!", exclamaba Tamara Gorro, sorprendía por como abordaba la situación la periodista. "No, es que vamos a ver. Si usted me bosteza en medio de la disertación de uno de mis compañeros, yo me vengo abajo", le recriminaba Sonsoles.

El hombre, avergonzado no mediaba palabra. "¿Quiere alegar algo?", se dirigía la presentadora. "Es que parecía usted un oso canadiense... Por Dios", le recriminaba, despertando las risas en el plató. "Estás guerrera hoy, ¿eh?", le decía Lorena Vázquez. "No, estoy preocupada, porque es un tema muy complicado de seguir", apuntaba la escritora.