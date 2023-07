El secreto que esconden las sandías que tienen grietas en su interior: ¿Pueden explotar?

¿Es cierto que las sandías con grietas en su interior pueden explotar o causar cáncer?

La sandía es una de las frutas más consumidas en verano por que es fresca, tiene mucha agua y su sabor es único e inconfundible. No obstante, hasta el 95% de una sandía es agua. Sin embargo, como siempre, existen algunos mitos que conviene desmentir. Por ejemplo, algunos aseguran que podemos comer sandía hasta cansarnos porque no engorda ni es perjudicial. Otros creen que la sandía no aporta ningún nutriente a la salud.

Por un lado, comer mucha sandía no es lo más recomendable si estamos a dieta, porque a pesar de tener únicamente 20 kcal por cada 100 gramos, posee un índice glucémico elevado: sus azúcares se absorben muy rápido en la sangre. De ahí que no se deba ingerir más de 150 gramos se sandía al día si te preocupa tu peso. Por otro lado, sí que contiene nutrientes importantes para la salud, entre ellos el licopeno (reduce el daño oxidativo de los radicales libres que atacan nuestras células y previenen enfermedades como el cáncer).

Sobre el mito de la sandía que explota, muchos aseguran que si abres una sandía y tienes grietas por dentro debes tirarla porque algunos expertos han dicho que se ha aplicado un pesticida cancerígeno. ¿Es real? Puede ser que esté el pesticida, pero ni es cancerígeno ni se utiliza habitualmente con esta fruta: solo está autorizado para las hojas del kiwi en Europa.