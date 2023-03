La ruleta de la suerte, de Antena 3 a Netflix

La Ruleta de la Suerte es uno de los grandes formatos de la televisión mundial Decenas de países han replicado su funcionamiento

La Ruleta de la Suerte es uno de los grandes formatos de la televisión mundial en materia de concursos. Decenas de países han replicado su funcionamiento y han logrado cosechar grandes audiencias gracias a lo entretenido del programa.

Es por ello que este fenómeno televisivo es reflejado en otros lugares como los medios o el cine. Uno de los últimos ejemplos es la inclusión de "The Wheel of fortune" (la versión americana) en la película "We Have a Ghost" que en España se puede disfrutar en plataformas como Netflix.

Sí, da la casualidad que se puede disfrutar La Ruleta de la Suerte a través de esta película en una escena en la que se escenifica el concurso. Se puede ver una escena donde los protagonistas ven 'La Ruleta' en la tele de casa.

La película trata del hallazgo de un fantasma llamado Ernest que en su nueva casa hace que la familia de Kevin se vuelva viral en las redes sociales. Pero cuando Kevin y Ernest comienzan a investigar por su cuenta el misterio del pasado de Ernest, se convierten en objetivos de la CIA.

La película es del año 2023, está dirigida por Christophe Landon y tiene en su reparto a actores como por ejemplo David Harbour, Jahi Di'Allo Winston, Anthony Mackie o Jennifer Coolidge.