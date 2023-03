¿Queréis saber qué actores de series cobran un millón o más por capítulo? Aquí os lo contamos

Zendaya acaba de entrar al club de los actores de series que superan el millón por capítulo Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son las actrices que más cobran con dos millones de dólares por episodio

Todo el mundo, prácticamente, conoce a Zendaya por sus múltiples apariciones e interpretaciones exitosas en grandes producciones, como pueden ser Dune o las películas del Spider-Man de Tom Holland; pero la joven actriz de 26 años es más que reconocida, además, por su papel en Euphoria, donde hace de Rue Bennet. La joven ha ganado dos premios Emmy y un Globo de Oro. Ahora, Zendaya vuelve a ser noticia porque meterse de nuevo en su papel en Euphoria hará que se embolse un millón de dólares por capítulo de la tercera temporada en HBO.

Sobre la mencionada serie de HBO, esta parece que su tercera temporada comenzará su rodaje dentro de poco y su estreno está previsto para 2024. Sin embargo, aquí no venimos para hablar de la producción, sino de lo que supone que Zendaya (ojo, que la actriz también planea ponerse detrás de las cámaras en algún episodio de la tercera temporada) haya firmado ese contrato con la serie, puesto que esto hace que la joven entre de lleno en el club del millón, al que solo pertenecen unos pocos agraciados que cobran al menos esa cifra por episodio de una serie de televisión.

Zendaya. | SPORT.es

En 2022 lograron tal hazaña actores como Chris Pratt, que se embolsó 1,4 millones por capítulo de La lista final (Amazon Prime Video); Kevin Costner, que cobra 1,3 millones por episodio de la serie Yellowstone (SkyShowtime); los mismos que ingresa Mahershala Ali por capítulo de The plot (Hulu); y Elisabeth Moss, que se embolsa 1,1 millones por Las luminosas (Apple TV+), según el ranking elaborado por Variety. Por otro lado, cabe mencionar que, si bien son cifras espectaculares, estas pueden superarse fácilmente y si no que se lo digan al bueno de John Krasinski.

El actor que saltó a la fama con la querida comedia de The Office, gana unos dos millones de dólares por capítulo de la serie Jack Ryan (Amazon Prime Video), ya que además de protagonista es productor ejecutivo de la serie. Otros rostros conocidos que están cobrando ese sueldo en series de televisión del momento son Harrison Ford y Helen Mirren por 1923 (SkyShowtime); Michael Keaton por Dopesick (Disney+); Will Ferrell y Paul Rudd por The shrink next door (Apple TV+); Jason Sudeikis por Ted Lasso ( Apple TV+ ) y Silvester Stallone por Tulsa King (SkyShowtime).

'Ted Lasso' | La serie de Apple TV+

Mientras otros llegan y superan el millón de dólares por capítulo en sus respectivas series, hay otros interpretes que no llegan a esas cifras, aunque ya quisiéramos nosotros quedarnos con sus salarios. Por ejemplo, en ese escalón más bajo, se encuentran intérpretes como Elizabeth Olsen ( Love and death ), con un salario de 875.000 dólares, y Anne Hathaway y Jared Leto ( WeCrashed ) y Brie Larson ( Lessons in Chemistry ), con unos sueldos de 750.000 dólares.

La actriz Jennifer Aniston cumplió 50 años el pasado 11 de febrero

| Desconocido

Por lo tanto, Zendaya, gracias al acuerdo alcanzado con HBO, se convierte en la actriz mejor pagada de la serie, por encima de compañeros como Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow, Angus Cloud y Alexa Demie. Y sube así al pódium de las actrices que más cobran en la televisión. Ahora bien, los primeros puestos siguen lejos, ya que estos están ocupados por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que se llevan dos millones de dólares por episodio de The morning show (Apple TV+).