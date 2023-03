La polémica soltera que rechaza a su cita por parecer más joven en First Dates

Lisa ha rechazado a Cristo por aparentar menos de 28 años, su edad, y porque su trabajo no le ha hecho mucha gracia Parece que a la soltera le gustan los hombres mayores de 35 años

En el más reciente programa de First Dates hemos tenido más momentos de todo tipo, como el que os traemos en este post. Concretamente, este está protagonizado por Lisa y Cristo, que nos han dejado con uno de los momentos más particulares de la velada. Para ser más exactos, a Lisa no le ha gustado ni la profesión ni la edad de su cita. Cristo aparenta menos del os 28 que tiene y es monitor en un local de camas elásticas, lo que no ha convencido a la soltera, al parecer.

Lisa es detective, un trabajo que, según contaba ella misma, sobre todo trataba temas amorosos y el comportamiento de adolescentes. De hecho, la soltera afirmaba que ella analiza a cada hombre con el que está: “ya me sé todos los trucos”, afirmaba. Cristo, por otro lado, como ya decíamos anteriormente, es monitor de camas elásticas y su trabajo es vigilar que los jóvenes no se hagan daño, pero de vez en cuando les hace una demostración.

El soltero se presentaba ante Lisa y le decía que su nombre era canario. Además, al chico parecía que su cita le gustaba, sobre lo que afirmaba que era “guapa y con buen cuerpo”. Cristo le contaba que le gusta su trabajo, además, porque él practica el parkour. Lisa se ha quedado fría y ha querido saber si no tenía un trabajo fijo porque ella ha estudiado y no le vale un chico que trabaje con niños y colchonetas, según parece.

Al saber que Lisa es detective privado, Cristo ha alucinado y ha sentido que con ella no iba a poder ser travieso, afirmaba el soltero. Eso sí, se ha interesado mucho por su trabajo y ha sentido que podía ser algo muy divertido. Ella le ha confesado a Cristo que va al gimnasio y hace unas 200 sentadillas al día. Eso sí, cuando él le ha hablado de parkour y calistenia ha sentido que le estaba hablando en otro idioma. Él le ha dicho que era una suerte poder entrenar en su trabajo y ella ha querido saber realmente si había estudiado algo.

Rechaza a su cita de #FirstDates28M por parecer más joven: “Nos vemos cuando tenga canas”https://t.co/QViSyhd8Nz — First Dates (@firstdates_tv) 28 de marzo de 2023

El soltero le ha contado que tras acabar la E.S.O. se había hecho algún curso de cajero y monitor, pero que de momento no se había puesto en serio con las oposiciones de policía, algo que a su cita no le ha gustado nada: “le veo muy infantil, yo con 28 ya espero tener mi oposición aprobada”. A Cristo no le gusta salir y le ha contado a su cita que desde los 18 a los 25 ha tenido pareja y que no salían mucho de fiesta. Por su parte, Lisa también ha tenido una relación larga, pero se dio cuenta de que ella no quería estar con una persona que no hacía nada, solo jugaba a la consola.

Él ha intentado hacer una reflexión sobre el gusto de las chicas por los hombres más maduros, pero cuando ella le ha dicho que él casi rondaba los 30 le han entrado los sudores, “hay palabras que duelen como puñaladas”. Cristo estaba convencido de que entre él y Lisa podía surgir el amor, pero a ella le gusta los hombres mayores de 35 y en la decisión final se lo ha explicado: “aparentas menos de 28”. Cristo se ha sorprendido bastante por la decisión: “me rechaza por estar bien” y le ha propuesto verse dentro de 20 años, “cuando tengas canas igual sí”.