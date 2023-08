La curiosa 'mentira' de Tsitsipas a Badosa en su primera cita: "Me estoy muriendo"

Una de las parejas del año en el mundo del tenis sigue desvelando cómo nació el amor Tsitsipas 'mintió' en la primera cita

Una de las parejas del momento en el mundo de la raqueta es sin duda la que conforman Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas.

La tenista catalana ha compartido en sus stories de Instagram unas declaraciones de Stefanos donde el griego confiesa una pequeña 'mentira' en la primera cita entre ambos.

Y es que, en una entrevista,Tsitsipas reconoció que por culpa de Paula pero sin mencionarla ahora escucha reggaeton todo el día. "Ahora soy un gran fan de ese estilo de música. Escucho canciones en español desde primera hora de la mañana. Es mi realidad estos días".

Lo que no esperaba la propia Badosa es lo que señaló después el heleno. "Mi novia me preguntó sobre Bad Bunny en nuestra primera cita. ¿Sabes algo sobre Bad Bunny?, me dijo. Era una pregunta con trampa, porque no aclaró si le gustaba o no. Y dije '¡por supuesto que lo sé!' Pero ahora sí que sé", dijo Tsitsipas entre risas.

Paula Badosa se hizo eco de las declaraciones de su actual pareja y las compartió en una 'story' de Instagram, donde habló entre risas sobre el tema. "Me estoy muriendo. Una pequeña 'mentira' para pasar el test de la primera cita". Las cosas de Cupido.