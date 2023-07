La surrealista e incómoda rueda de prensa de Badosa

La tenista española, Paula Badosa, salió lesionada de la pista en su encuentro ante Marta Kostyuk Un periodista felicitó a la tenista española por la victoria, situación que Paula no acababa de creer

Paula Badosa fue contundente con un periodista, que claramente no prestó mucha atención al encuentro de la tenista española, con solo dos palabras después de que se retirara de su partido de segunda ronda contra Marta Kostyuk en Wimbledon. La española se retiró tras una persistente lesión en la espalda cuando perdía 6-2, 1-0 contra la ucraniana Kostyuk, en un partido donde Badosa se mostró incómoda y llegó a cometer 20 errores no forzados.

La tenista española, Paula Badosa, salió lesionada de la pista en su encuentro ante Marta Kostyuk y se dirigió a la zona de prensa, para atender a los medios de comunicación. Una rueda de prensa que llegó al absurdismo y al surrealismo, tras una pregunta de un periodista que le felicitó por la victoria, cuando se había retirado del duelo...

"Felicitaciones por su victoria", dijo un periodista, a lo que Badosa respondió "perdí". Una situación que dejó al periodista en clara evidencia, que siguió felicitando a la tenista española y con la pregunta, mostrando su indiferencia: "¿Podrías hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza, por favor?", preguntó el periodista; "Para tu información, acabo de perder, yo no gané...", respondió una Badosa cada vez más exasperada.

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p — BBC Sport (@BBCSport) 7 de julio de 2023

En este punto, la moderadora de la sesión sintió la necesidad de intervenir y reiterar lo que había dicho Badosa, dos veces: "Ella no ganó".

"¿No ganó?" dijo el periodista embaucado. "No", respondió Badosa. En ese momento, finalmente el periodista pareció entender la situación, con la cara roja. A pesar de que siguió con la pregunta.

La lesión priva a Wimbledon de un anticipado partido de dobles mixtos con Tsitsipas, algo que Badosa ya confirmó que no ocurrirá.

"No, no, no podré. La lesión es la misma con la que he estado luchando en las últimas semanas”, dijo. "Es la fractura por estrés. Hice todo lo posible para intentar jugar aquí, pero ayer cuando me desperté, después de mi partido de primera ronda, lo sentí de nuevo. Es un poco peor", advirtió la tenista.

Badosa dijo que se tomaría unos días libres para descansar y ver cuál podría ser su próximo movimiento. "Quería intentarlo en el partido, pero creo que lo más inteligente fue parar", aseguró Badosa.