El palo de Ana Rosa Quintana sobre la deriva de Vox: "No la entiendo..."

Ana Rosa Quintana ha analizado en 'TardeAR' el debate de investidura de Pedro Sánchez. La presentadora dedicó toda la franja horaria de la tarde de Telecinco para opinar sobre la actualidad política de nuestro país. Durante su análisis, ha vuelto a opinar sobre el líder del Partido Socialista Obrero Español, pero también ha tenido algunas palabras para Santiago Abascal.

Los diputados de Vox habían abandonado el Congreso para reunirse con los manifestantes. Un grupo de 150 personas que se encontraba a las puertas del edificio parlamentario. "Había 150 manifestantes, pero ahora ha ido Abascal con todos los diputados y está calentando un poquito el ambiente", empezaba diciendo la presentadora.

Seguidamente, la comunicadora reflexionaba sobre la actitud del partido ultraderechista: "Perdonadme, yo no entiendo la deriva de Vox. No la entiendo, no la comparto, no la entiendo. Creo que no beneficia a la inmensa mayoría de los españoles que pacíficamente se están manifestando contra la amnistía".

"Creo que no sé qué está pasando en ese partido y de verdad que a mí me parece preocupante", decía Ana Rosa con contudencia. "Han quedando solamente las figuras que defienden que Vox tiene que ser la nueva Falange", decía una de las colaboradoras del programa.