Myle Cyrus le pedía consejos sobre chicos a Andrea Guasch, la actriz de 'Cambio de clase'

Andrea Guasch y Rosco han formado el grupo 'Hotel Flamingo', la pareja tuvo una entrevista con 'Mundo Deportivo' donde ambos integrantes hablaron sobre su primer disco, que recibe el nombre de 'Discos y vinilos'. Pero durante la charla, fue inevitable hablar del pasado de Andrea en Disney Channel, que esconde muchos secretos.

La cantante interpretaba a 'Valentina' en la serie 'Cambio de clase' y ahora, ha hablado sobre como fue vivir toda aquella época: "Eso fue muy fuerte, yo lo viví como un sueño". Además, la actriz recuerda como fue participar en los 'Disney Channel Games'. En este evento, todas las estrellas mundiales de Disney Channel se reunían en el parque Disney de Orlando para hacer una serie de pruebas.

Guasch recuerda con cariño el evento: "Yo era muy fan de 'High School Musical', las 'Cheetah Girls', Hannah Montana, de conocerla cuando empezaba a ser conocida, los Jonas Brothers igual. Estar ahí era muy fuerte".

En ese momento de la entrevista, nadie esperaba la anécdota que tenía la cantante con Miley Cyrus, una de las estrellas internacionales del momento: "De pronto me llamaba Miley y me decía que este chico tal. Y yo pensando 'me parece súper fuerte que Miley Cyrus me esté contando que le gusta un chico y me llame para decirme que no le hace caso'. Y yo le decía 'tía no pasa nada'".