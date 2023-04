"Mamá, necesito 1.900 euros", así funciona la 'estafa del hijo' que vuelve a circular por WhatsApp

Los estafadores suplantan la identidad de los hijos para engañar a sus padres Esta popular estafa ya ha dejado un gran número de familias afectadas en España

“Mamá, accidentalmente se me ha caído el teléfono en la ducha y no funciona, este es el nuevo teléfono al que me podéis contactar”, este es el mensaje que le llegaba recientemente a una mujer de 69 años. La afectada es madre de dos hijos y en un primer momento no consideró que se podía tratar de una estafa.

Los estafadores continuan con el engaño diciendo lo siguiente: “Tengo que pagar hoy dos facturas de 1.900 sin falta, pero no puedo hacer porque no tengo móvil”. Por suerte, la mujer decidió llamar al novio de su hija y descubrió que no había tenido ningún problema con el móvil y que no necesitaba dinero. A pesar de ello, antes había estado a punto de picar, preocupada por el bienestar de su hija.Esta estafa se conoce como la 'estafa del hijo', según ha informado un portavoz de la policía nacional y en los últimos meses ha aumentado el número de víctimas que han sido engañadas siguiendo este método. “En vez de ser el típico phising, en el que se hacen pasar por un banco o por la agencia tributaria, el estafador se hace pasar por un hijo”, explica el agente. Esta estafa siempre sigue los mismos pasos, haciéndose pasar por un hijo para que la víctima baje la guardia y hacerle pensar que están en apuros.

Los usuarios que suelen ser víctimas de este tipo de timos son aquellos que están menos familiarizados con las nuevas tecnologías. Es por eso que la policía ha recomendado no perder la calma y asegurarse siempre de que al otro lado del teléfono hay de verdad un familiar. También aconseja desconfiar, en general, de las solicitudes de dinero o de datos personales o bancarios.