La Policía alerta en TikTok de una nueva estafa a los hosteleros

El cuerpo de Policía Nacional ha difundido un aviso de alerta a través de un vídeo subido a la plataforma TikTok. El aviso está dirigido al gremio de hosteleros, pues se está produciendo una estafa en los últimos días principalmente dirigida hacia el sector. Por lo visto, también estarían atacando a otros establecimientos de diferentes sectores.

Según explica la Policía Nacional en su vídeo de TikTok, el timo consiste en que uno de los estafadores visita una tienda y cuando uno de los hosteleros le atiende, asegura que viene en nombre del gerente para cobrar unos pagos pendientes: "Alguien, en nombre del gerente, te llama para informarte de que tienes pendientes una serie de pagos de recibos, impuestos o documentación que abonar".

Esta persona asegurará que se trata de un asunto muy urgente, todo esto para que al trabajador no le de tiempo a comprobar si la información es cierta o no: "Lo hacen para ponerte en una situación extrema y que no puedas comprobarlo".

El cuerpo de Policía recomienda no pagar hasta que hayas podido comprobar si este requerimiento es lícito: "No pagues y habla directamente con el responsable para comprobar la veracidad de la información". En caso de hacerlo, la Policía recomienda guardar los comprobantes y acudir inmediatamente a comisaría.