Joana Sanz se sincera en sus redes sociales: "Pediría volver a abrazarte"

Joana Sanz sufrió un cambio radical en su vida después de que su marido, Dani Alves, fuera ingresado en prisión Este año ha sido complicado para la modelo, que como sigue expresando, sigue recuperándose de estos nuevos cambios

Joana Sanz sufrió un cambio radical en su vida después de que su marido, Dani Alves, fuera ingresado en prisión por recibir la acusación de una joven por presunta agresixón sexual en una discoteca de Barcelona. Este año ha sido complicado para la modelo, que como sigue expresando, sigue recuperándose de estos nuevos cambios.

Si bien es verdad, la canaria ha expresado en numerosas ocasiones el apoyo a su expareja. Muestra de ello son sus declaraciones en redes sociales sobre el ex jugador, pues ha expresado que a pesar de todo sigue siendo su familia y además, ha compartido las cartas que le envía el brasileño.

Sin embargo, esta no ha sido la situación más dura que ha tenido que vivir Sanz este año. Al principio de este 2023, en enero, Joana perdió a su madre. Desde aquel momento, no hay mes que la joven no la recuerde en sus redes sociales. Siempre tiene palabras de cariño y trata su recuerdo desde la máxima sinceridad.

Este viernes, 13 de octubra, Sanz se ha vuelto a acordar de su madre en una nueva publicación: "Otro mes sin ti... y sigo sin aceptar que no te vovlerá a ver nunca más. Si pudiera pedir un deseo, sería el de poder abrazarte de nuevo", escribía la canaria en sus redes sociales.