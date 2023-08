El gigantesco crucero que superará al Titanic y se lanzará en 2024

La enorme embarcación recibe el nombre de Icon of the Seas

Desde su debut en 2019, el Wonder of The Seas de Royal Caribbean International se destacó como el crucero más grande del mundo, desafiando la fama del Titanic con sus 362 metros de longitud. La competencia quedó en la sombra, con naves como el MSC World Europa y el Costa Smeralda palideciendo ante su magnificencia. Royal Caribbean, líder indiscutible en la industria, domina tanto en tamaño como en ingresos y pasajeros, liderando la lista de los barcos más grandes con cuatro de sus impresionantes embarcaciones.

Pero el reinado de Royal Caribbean no se detiene. El Icon of the Seas, su última creación, está tomando forma y está listo para superar todas las expectativas. Con una longitud de 365 metros, 19 pisos de altura y un peso de 250.800 toneladas, este coloso marino está programado para zarpar en 2024. Tras completar su primera prueba exitosa en mar abierto en Finlandia, se espera que ofrezca una experiencia única y emocionante a sus pasajeros.

Este majestuoso buque albergará a una tripulación de 2.350 miembros y podrá acomodar a 5.610 pasajeros en sus 20 cubiertas. Con siete piscinas y seis toboganes de agua, se jacta de tener la cascada más alta, el tobogán de agua más alto, el parque acuático más grande y la primera piscina infinita suspendida en un crucero.

A un precio inicial de alrededor de 2.000 euros por persona, los viajeros pueden reservar su lugar para disfrutar del Caribe Oriental o Occidental a bordo de esta maravilla flotante. Con su viaje inaugural programado para enero de 2024, el Icon of the Seas navegará hacia Basseterre, en la pintoresca isla de San Cristóbal. Una experiencia inolvidable aguarda a aquellos que se aventuren a bordo de esta increíble creación de Royal Caribbean.