Las emotivas fotografías de Bruce Willis y Demi Moore como abuelos que arrasan en las redes

Las famosas estrellas de Hollywood, Bruce Willis y Demi Moore, han sido abuelos debido a la maternidad de su hija mayor, Rumer Willis. La también intérprete, de 35 años, y su pareja, Derek Richard Thomas, tuvieron su primera hija el pasado 18 de abril, Louetta Isley Thomas Willis. Por lo tanto, la expareja han sido abuelos por primera vez.

En este contexto, la familia ha compartido este emotivo momento de reunión en redes sociales, según recoge la revista People en su artículo. Mientras fueron pareja, Bruce Willis y Demi Moore tuvieron tres hijas. Por otra parte, el actor tuvo otras dos hijas con su actual esposa, Emma Heming Willis. De esta forma, Rumer compartió una anécdota con su padre, que esperaba un niño.

"Incluso mi papá me presiona. Durante la cuarentena, me dijo: 'Me gustaría que tuvieras un hijo porque necesito algo de energía masculina en este grupo'. Son muchas mujeres, obviamente. Él tiene cinco hijas, mi mamá y mi madrastra. Simplemente, hay mucha energía femenina".

Durante el año pasado, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. En este aspecto, su hija compartía en Instagram que "le encanta ver" a sus padres haciendo de abuelos. "Ver a mi padre abrazar a mi hija hoy es algo que atesoraré por el resto de mi vida. Su dulzura y amor por ella son tan puros y hermosos".