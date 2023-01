¿Qué día se casará Tamara Falcó? Esta es la fecha de su boda con Íñigo Onieva

La 'jet set' española tiene un nuevo evento a la vista previsto para este mismo año La boda se celebrará en un sábado, como suele ser tradicional para estos eventos

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han tenido una relación bastante complicada, sobre todo después de que él le fuera infiel y así lo reconociera públicamente. Tras un tiempo separados, la Marquesa de Griñón dejó que él volviera a su vida como amigos, pero el amor es más fuerte que las piedras que se pueden encontrar por el camino y ambos llegaron a reconciliarse.

Durante su viaje al Polo Norte, según la revista Hola!, él le habría regalado un nuevo anillo para declarar su promesa de comprometerse con ella en matrimonio, a lo que Tamara Falcó no pudo negarse.

El amor entre ambos ya tiene fecha de hacerse oficial, y es que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán en el Palacio de El Rincón el próximo 17 de junio. El Palacio en cuestión es propiedad de Tamara y de su hermano Manolo y está situado en la localidad madrileña de Aldea de Fresno.

En cuanto a la ceremonia, ya se sabe que será una boda religiosa que se oficiará por la tarde y contará con los familiares y amigos más cercanos de la pareja, que no quieren un evento "demasiado grande".

Si no habéis recibido la invitación, no os preocupéis, pues Tamara aún no tiene el vestido de novia encargado y todavía no se han enviado las invitaciones a los asistentes a esta nueva boda de la 'jet set' española.