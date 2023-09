Esto es lo que ha cobrado Rosa Peral por 'El cuerpo en llamas'

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido 'crimen de la Guàrdia Urbana' Un caso que ha vuelto a la actualidad mediática por el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido 'crimen de la Guàrdia Urbana'. Un caso que ha vuelto a la actualidad mediática por el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas', ambos productos de Netflix. En este sentido, Peral ha concedido una entrevista al periodista Carlos Quílez en la que ha declarado sentirse juzgada de nuevo con el estreno de la ficción.

"Lo único que veo es que vuelve a haber otro juicio. Yo ya he sentido un juicio, yo ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que se me deje cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga con una serie". "De nuevo, otra vez un juicio mediático y lo que están buscando es el morbo sacando lo que dicen que es mi supuesta vida. Me están poniendo una condena extra porque esto que saquen va a quedar de por vida. Y de por vida no solamente por mí, sino por mis hijas".

En este contexto, la condenada considera que se está perjudicando a sus hijas y que los medios de comunicación se están lucrando del caso, a su costa: "Mis hijas llegan a una edad que pueden ver la televisión y este tipo de programas. Consideran que con esto pueden ganar un dinero y lo venden y se lucran a mi costa".

En cuanto a la retribución que ha obtenido por la serie, Peral ha querido dejar claro que no cobra nada por todo lo que se ha publicado: "Desde que estoy aquí, con todo lo que se ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo. He cobrado cero euros".