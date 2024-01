La canción que vincula a Lola Índigo con este tentador de 'La isla de las tentaciones'

Lola Índigo y La Zowi se encuentran en las listas de éxitos de nuestro país gracias al estreno de la canción 'Yo tengo un novio', un homenaje a la provincia natal de ambas cantantes. "Los niños de Granada no nacen en el hospital. Salen de un huevo de gallina y van pa' la calle a josea", empiezan recitando al principio del tema.

Sin embargo, lo que no esperaba la ex concursante de 'Operación Triunfo' y 'Fama Revolution' es que se le relacionara con un tentador de 'La isla de las tentaciones' por uno de sus versos. El vínculo entre ambos comenzaba con esta frase de la canción que pronuncia la oriunda: "El del viernes, agricultor, lo hacemos en el tractor", una frase que muchos seguidores han relacionado con la presentación de Sergio, participante del programa de Mediaset.

"Soy agricultor, un hombre de los que ya no quedan. Esta carita de buenazo no me define. Aquí vengo a encontrar el amor y una de ustedes se viene conmigo en el tractor", pronunciaba el natural de Granada, provocando las risas de sus compañeras de villa y respectivas parejas.

Ágilmente, muchos usuarios de Twitter relacionaron las palabras de ambos debido a que son del mismo pueblo, Huétor. Además, Sergio había publicado una fotografía abrazando a la artista por detrás, mientras ambos parecen sonrientes, prueba de que se conocen. De hecho, la propia Lola Índigo ha contestado un tweet de un usuario que afirmaba en tono de broma que "era el de los viernes". La bailarina respondía entre risas mencionando su apodo, "Chechu" y confirmando más tarde que también es de su pueblo.