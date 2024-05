Belén Esteban explota al hablar de política: "Me saca de quicio que..."

Belén Esteban se encuentra en una semana emocionante tras el estreno de 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' en streaming. Con motivo del lanzamiento del formato, la televisiva ha concedido una entrevista al periódico 'El País', donde también ha opinado de la actualidad de nuestro país.

"Yo vivo en un pueblo que se llama Paracuellos [Madrid], donde soy superfeliz y hablo con todo el mundo. Pues el otro día me dijo un chico de Canadá que vive allí, y juro que es verídico, me dijo que empezó a aprender español con mi programa, y parece una tontería, pero es verdad", explicaba sobre esta curiosa anécdota.

Sin embargo, durante el final de la entrevista, le han preguntado a la popular colaboradora sobre la actualidad política actual en España. Nada más entrar en el tema, Belén respondía tajante: "de política he decidido que ya no hablo porque no me ha venido bien, según está todo". No obstante, sí que ha querido expresar lo que se está viviendo en la calle. "Pues mira, me saca de quicio que se peleen entre ellos y no hagan nada por el país".

"En vez de llegar a un acuerdo y mirar por esas familias desempleadas, que no pueden comprar los uniformes del colegio, ni pagar esas subidas del aceite, de la luz, del agua, de esos recibos de basura que parece que tienes un hipermercado en casa, coño, con la factura que te viene", aseguraba.