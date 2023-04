Ana Obregón irá a 'El Hormiguero' a contarlo todo sobre su 'maternidad'

La bióloga ya ha aceptado la invitación y hablará de Ana Sandra por primera vez en televisión Una entrevista que ha despertado la envidia de otros programas que también quieren tenerla como invitada

Ana Obregón desató la polémica con su reciente 'maternidad' por vientre de alquiler. Desde que se conoció que había sido madre legal de una niña en Estados Unidos a sus 71 años, y posteriormente se desveló, que en realidad era su nieta, ya que lleva las muestras biológicas de su hijo Aless Lequio, España ya no habla de otra cosa.

Una exclusiva que ha dado la vuelta el mundo y todos desean conocer más acerca de cómo tomó la decisión, cuál es el futuro que le espera a Ana Sandra Lequio Obregón y cuáles fueron los deseos de su hijos Aless en su testamento.

Parece que la bióloga no tiene problema en abrir su corazón y contarlo todo, a través de exclusivas para Lecturas y ¡Hola!, Ana ha ido revelando detalles de esta historia que mantiene a todo el mundo en vilo, pero ahora lo hará frente a una cámara en uno de los programas de televisión más seguidos.

Pablo Motos ha desvelado la exclusiva en el programa, haciendo referencia a una conversación de Nuria Roca y Juan del Val sobre el tema de Ana en el programa de Cristina Pardo:

“Estaba Nuria leyendo el Hola con la noticia de Ana Obregón sobre su viaje a Miami a por su nieta, me miró y me dijo que eso le había abierto una puerta”, dijo Juan del Val entre risas. “Pienso que todo lo que se diga estos días no cuenta para nada, no van a legislar la gestación subrogada a las puertas de unas elecciones”, señaló Pardo en referencia a la potencial tipificación de la gestación subrogada.

“Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón, porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí”, anunció Pablo Motos.

Ana Obregón acudirá al programa de las hormigas, para contarlo todo por primera vez en televisión. Una invitada que ha despertado las envidias rápidamente, esta misma semana, otro de los presentadores del momento, David Broncano, ha dicho que su deseo también es llevarla a 'La Resistencia', aunque no explicó si había formalizado la invitación ni si ella había respondido; únicamente apuntó: “Quiero entrevistarla”.