Hezonja: "No hay margen de error, pero llegamos a un altísimo nivel"

El alero croata del Real Madrid se mostró optimista ante la eliminatoria contra el Partizán "No sé quien tiene más presión. Yo seguro que no tengo", zanjó

Mario Hezonja, alero croata del Real Madrid, se mostró optimista ante la eliminatoria contra el Partizán, en la Euroliga, que se inicia este martes, sabiendo que "no hay margen de error" y que el equipo llega "a un altísimo nivel de juego".

"Nos enfrentamos a un rival que está haciendo una gran temporada. Estamos en la buena dirección y la victoria ante Joventut -este domingo- era muy importante para la moral del equipo. Creo que estamos en un gran momento de juego", dijo Hezonja.

El alero no se definió respecto a qué equipo podría tener más presión. "No sé quien tiene más presión. Yo seguro que no tengo", zanjó.

Respecto al poco tiempo de descanso para preparar la importante cita con el Partizán, fue claro: "Tenemos algunos veteranos en el equipo, pero no tenemos problemas. Es el momento más importante de la temporada. Para esto estoy aquí, para estos momentos y nunca nos hemos quejado. Es lo que hay".

"Estos partidos son muy importantes y los más bonitos para la afición y los jugadores. No hay margen de error y debemos estar centrados al máximo durante los 40 minutos", declaró.

La ausencia de Poirier hace que muchas veces haya que echar una mano bajo los aros: "Llevamos un tiempo así, Gabriel (Deck) y yo hemos jugado más veces dentro, pero tenemos una plantilla larga y también están Anthony Randolph, Petr Cornelie y Guerschin Yabusele".

Hezonja se mostró confiado y optimista: "Nunca tuvimos dudas, pero necesitábamos un tiempo para encontrar las mejores versiones de cada jugador. Ha sido duro para el cuerpo técnico. En enero y febrero hubo buenos momentos. Necesitábamos tiempo y ahora estamos en el altísimo nivel que hemos querido estar durante el año".