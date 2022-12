Santa Perpètua de Mogoda i Vic acullen la segona edició de les Trobades Territorials

Santa Perpètua de Mogoda i Vic acullen la segona edició de les Trobades Territorials en categoria sub 12, sub 13 i sub 14, tant en modalitat masculina com femenina. Un total de 840 futbolistes s’han donat cita en la gran jornada del futbol base català.